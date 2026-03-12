Tiroteo en universidad de Virginia, Estados Unidos, deja dos heridos y al atacante muerto

Un tiroteo registrado en la Universidad Old Dominion (ODU), ubicada en Norfolk, Virginia, dejó como saldo dos personas heridas y la muerte del atacante. La institución informó en un comunicado que un hombre armado abrió fuego dentro de un edificio del campus, hiriendo a dos personas que fueron trasladadas al hospital.

Hasta el momento se desconoce cómo murió el agresor, aunque la universidad señaló que la policía y los equipos de emergencia respondieron de inmediato y confirmaron su fallecimiento.

Tras el incidente, la universidad suspendió todas las clases y operaciones en su campus principal por el resto del día. Las autoridades instaron a la comunidad a evitar el área de Constant Hall y sus alrededores mientras continuaban las labores de emergencia.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) informó en la red social X que desplegó agentes en el lugar para apoyar la respuesta.

FBI colabora en investigación tras tiroteo en universidad de Virginia

El director del Agencia Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó en su cuenta de X que el personal de la agencia se encuentra brindando asistencia y trabajando en coordinación con las autoridades locales tras el tiroteo ocurrido en la Universidad Old Dominion (ODU), en Norfolk, Virginia.

En su mensaje, Patel señaló: “El personal del FBI está brindando asistencia y colaborando con las autoridades locales en la respuesta al tiroteo en la Universidad Old Dominion. Actualizaremos la información tan pronto como sea posible”.