Ataques de tiburón dejan a una joven y un niño con amputaciones en menos de 24 horas

Dos ataques de tiburón ocurridos en menos de 24 horas en la costa del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, dejaron a una joven de 19 años y a un niño de 11 con la amputación de una pierna, en hechos que han vuelto a encender las alarmas sobre el riesgo que representan estos animales en algunas de las playas más concurridas de la región.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital da Restauração, en Recife, donde permanecen bajo atención médica especializada. Los incidentes ocurrieron en las playas de Boa Viagem y Piedade, dos zonas que figuran entre las que acumulan más ataques de tiburón en Brasil desde que comenzaron los registros oficiales en 1992.

Joven pierde una pierna tras ataque de tiburón tigre

El más reciente de los casos ocurrió la tarde del lunes en la playa de Boa Viagem, una de las más famosas de Recife. Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 años, ingresó al mar acompañada de familiares y amigos cuando fue atacada por un tiburón.

Su primo, Jonas André de Lima, fue quien logró rescatarla del agua mientras la joven luchaba por mantenerse consciente tras sufrir una grave herida en una de sus piernas.

Me metí al agua porque vi que se estaba alejando, la agarré del brazo y la traje de vuelta, tirando de ella, nadando hacia la orilla. Estaba gravemente herida y ya había perdido la pierna”, relató el familiar al diario O Globo.

La rápida intervención de bañistas y de un médico que se encontraba de vacaciones en la playa permitió aplicar un torniquete para contener la hemorragia antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El director del Hospital da Restauração, el cirujano Petrus de Andrade Lima, informó que la joven ingresó en estado crítico debido a una severa pérdida de sangre y tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia.

Hubo que amputarle la pierna a la altura del muslo, perdió mucha sangre y existe una segunda preocupación a la que se enfrentan todos estos pacientes que sufren una mordedura de animal: el riesgo de infección”, explicó el especialista.

Las autoridades ambientales señalaron que el ataque habría sido provocado por un tiburón tigre de aproximadamente tres metros de longitud, una especie considerada entre las más peligrosas del mundo y cuya actividad suele aumentar durante las últimas horas de la tarde.

Niño de 11 años sobrevivió a mordedura de tiburón toro

Menos de un día antes, el domingo por la tarde, João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 años, fue atacado mientras nadaba en la playa de Piedade, en el municipio de Jaboatão dos Guararapes, ubicado a pocos kilómetros de Recife.

El menor se encontraba en el mar junto con familiares cuando ocurrió el incidente. Su tío, Aldemir José, recordó los dramáticos momentos que siguieron al ataque.

Estábamos todos en el mar antes del ataque. Yo acababa de salir del agua y los niños estaban jugando; entonces oí un ruido extraño y cuando me di la vuelta lo único que vi fue sangre”, relató.

El hombre ingresó al agua para rescatar al menor, quien permaneció consciente pese a la gravedad de las heridas.

No lo pensé dos veces y me lancé al agua para sacar a mi sobrino. Estaba consciente y no dejaba de suplicarme que no lo dejara morir”, recordó.

Especialistas del Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburones (Cemit) indicaron que las lesiones son compatibles con el ataque de un tiburón toro de unos 2.5 metros de largo.

“Durante la cirugía, por desgracia, hubo que amputarle la extremidad inferior porque la lesión no permitía su recuperación. Además, la fractura en su mano izquierda también requirió tratamiento”, informó Petrus de Andrade Lima.

De acuerdo con registros oficiales, Pernambuco ha contabilizado 83 ataques de tiburón desde 1992. Investigadores de la Universidad Federal Rural de Pernambuco explican que las características geográficas de la costa favorecen la presencia de tiburones toro y tigre, por lo que las autoridades mantienen advertencias permanentes y recomiendan respetar las zonas restringidas para nadar.