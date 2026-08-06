El papa León XIV visita Asís en el marco del encuentro franciscano internacional

El papa León XIV acudió este jueves a la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, para participar en el encuentro franciscano internacional GO!, que reunió a más de 2,500 jóvenes europeos.

La basílica alberga la Porciúncula, una pequeña capilla de piedra considerada el núcleo espiritual del franciscanismo. En este espacio, san Francisco de Asís definió su vocación, reunió a sus primeros compañeros y dio inicio a un movimiento que, ocho siglos después, mantiene vigencia en torno a la fraternidad, la paz y la atención a los más vulnerables.

La visita del pontífice se enmarca en el octavo centenario de la muerte de san Francisco, ocurrida en 1226 en la llamada Capilla del Tránsito, situada a pocos metros de la Porciúncula.

Durante el encuentro, León XIV escuchó las inquietudes de los jóvenes, respondió a tres preguntas y celebró una misa en la basílica. La fecha coincidió con la fiesta de la Transfiguración del Señor, lo que permitió al Papa abordar temas vinculados con el cambio, la conversión y la esperanza.

El pontífice subrayó que la juventud no debe entenderse como una etapa de espera, sino como un tiempo de decisiones capaces de transformar la vida. Recordó que san Francisco era joven cuando eligió cambiar su rumbo, y desde la Porciúncula inició un camino que terminó influyendo en la historia de la Iglesia y del mundo.