Detienen a Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, acusado de liderar una red de narcoterrorismo

La Policía de Bolivia detuvo al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, junto a otros 13 funcionarios públicos durante un operativo.

Las autoridades gubernamentales acusan a los detenidos de formar parte de una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público dedicada a proteger y fomentar el narcoterrorismo en el país.

El operativo, que se ejecutó con el apoyo de inteligencia de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA), tuvo lugar apenas dos días después de que el Departamento de Estado estadounidense anunciara la revocación de visas a Mariaca y a otra docena de funcionarios judiciales, policiales y exautoridades bolivianas bajo acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, confirmó en conferencia de prensa que la redada logró desarticular una estructura delictiva que operaba desde las altas esferas de la justicia.

Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país como es el Ministerio Público, la cual encabezada por Roger Mariaca se volvió la organización criminal destinada a proteger e incentivar el narcoterrorismo en el país”

Durante el despliegue, las fuerzas del orden confiscaron una millonaria suma de dinero oculto dentro de una ambulancia que salía directamente del domicilio particular de Mariaca.

El ahora exfiscal general enfrentará cargos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas (lavado de dinero) y tráfico ilícito de sustancias controladas.

El fiscal antinarcóticos Miguel Gonzales denunció a través de una transmisión en vivo en Facebook que Mariaca estaba siendo arrestado sin una orden legal formal, una emisión que se cortó abruptamente cuando los agentes policiales irrumpieron en la sala.

Ante la ausencia de la autoridad, el fiscal Luis Montaño asumió de forma interina el cargo de Fiscal General para garantizar la continuidad institucional.