Sentencian a cárcel a exlíder de fraternidad en Arizona por muerte de estudiante en novatada

Un exlíder de la fraternidad Delta Tau Delta de la Universidad del Norte de Arizona (NAU) fue sentenciado a dos meses de cárcel y tres años de libertad condicional supervisada, luego de declararse culpable de un delito grave de novatadas que cobró la vida del estudiante de 18 años, Colin Daniel Martínez.

El hecho ocurrió el pasado 31 de enero en una residencia fuera del campus universitario. De acuerdo con los informes forenses, Martínez falleció debido a una intoxicación etílica severa, registrando un nivel de alcohol en la sangre del 0.425%, una cifra que supera por más de cinco veces el límite legal permitido para conducir en el estado.

Los documentos judiciales revelaron que Martínez, junto a otros tres aspirantes, fue obligado a consumir grandes cantidades de alcohol (compartiendo dos botellas de vodka) bajo una práctica conocida dentro de la cultura de las fraternidades. Carter Eslick, de 20 años, se desempeñaba en ese momento como el encargado de recibir a los nuevos miembros del grupo.

A pesar de que los testigos afirmaron haber monitoreado los signos vitales de la víctima durante la noche, la ingesta masiva resultó fatal. Ante el tribunal, Eslick expresó su arrepentimiento y pidió disculpas a los padres de la víctima, asumiendo la responsabilidad total de sus actos.

La jueza del Tribunal Superior del Condado de Coconino, Stacy Krueger, enfatizó que el acusado era consciente del peligro de estas prácticas. Como parte de los acuerdos de su libertad condicional, Eslick deberá cumplir con la prohibición total del consumo de alcohol y drogas no recetadas y presentarse a 305 charlas enfocadas en la prevención del acoso y las novatadas.

Tras el deceso del joven, las autoridades de la NAU suspendieron de inmediato a la fraternidad, mientras que la organización nacional de Delta Tau Delta procedió con la clausura definitiva de esta sección estudiantil.

Por su parte, la familia Martínez hizo un llamado público para exigir reformas estructurales dentro del sistema de fraternidades y hermandades en los Estados Unidos.