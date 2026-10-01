Recorren dos semanas la audiencia preparatoria para juicio A Rafael Caro Quintero

Un tribunal federal en Brooklyn postergó hoy dos semanas la audiencia preparatoria a juicio para Rafael Caro Quintero.

La audiencia que estaba programada para hoy pasó para el miércoles 14 de octubre, de acuerdo con el calendario del tribunal, que hizo el cambio sin presentar explicación.

La de hoy era una de las audiencias previas al juicio que iniciará el 8 de marzo del 2027. Esta fecha permanece sin cambios.

Antes de esta prórroga, la defensa del fundador del Cartel de Guadalajara rechazó una petición de la fiscalía para que durante el juicio juzgue un jurado anónimo.

El gobierno de México entregó al de Estados Unidos a Caro Quintero junto con otros 28 narcotraficantes el 28 de febrero del 2025.

El magistrado Robert Levy, quien presidió la primera audiencia para Caro Quintero en Nueva York, informó que el capo no fue extraditado, sino expulsado bajo las leyes de seguridad mexicanas.

Caro Quintero enfrentará juicio porque se declaró inocente de todos los cargos el 28 de febrero del 2025.

Enfrenta cargos por encabezar una empresa criminal de operaciones continuas, y por conspirar para secuestrar y torturar hasta morir al agente antidrogas estadounidense Enrique Kiki Camarena en 1985 en Jalisco.

También tiene dos cargos para distribuir internacionalmente estupefacientes, y uno más de conspiración para uso de armas de fuego durante operaciones de narcotráfico.

Los cargos sin agravantes conllevan 80 años de prisión, pero el narcotraficante que cumplirá 74 años este mes enfrenta por lo menos sentencia de cadena perpetua.

También enfrenta cargos en tribunales federales en California y en Texas.