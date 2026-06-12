Papa León XIV: Todos, de algún modo, somos migrantes; llama a la integración

El papa León XIV aseguró que "todos, de algún modo, somos migrantes" en una nueva muestra de apoyo a este colectivo, al que instó también a recorrer el "camino recíproco" de la integración, en el último día de un viaje a España con gran atención a la cuestión migratoria.

Este tema es muy importante para León XIV, al igual que para su predecesor Francisco, en un momento en que las políticas migratorias se endurecen en numerosos países de Europa, mientras que España supone una excepción con políticas más abiertas.

León XIV arrancó la última jornada de su visita a España volando hasta Tenerife desde la cercana isla de Gran Canaria, ambas en este archipiélago atlántico convertido en una importante puerta de entrada para los inmigrantes irregulares que llegan a España y Europa.

Todos, de algún modo, somos migrantes", aseguró el pontífice en su intervención en el centro de acogida "Las Raíces", donde fue recibido entre aplausos por voluntarios y migrantes.

Todos somos peregrinos en camino a la patria celestial. Ayudémonos a hacer de esta travesía un lugar más humano para todos, aportando lo que esté al alcance de cada uno", aseguró el pontífice, de 70 años.

Un poco más tarde, mantuvo otro encuentro con asociaciones religiosas y laicas que ayudan a los recién llegados, donde volvió a escuchar testimonios de migrantes que le relataron sus duras travesías y las complejas realidades que encontraron a su llegada.

Integrar es un camino recíproco: quien llega aprende a habitar una tierra nueva, y quien recibe aprende a ensanchar su propia casa sin diluir su identidad ni cerrar el corazón al encuentro", consideró el papa en su discurso.

El pontífice llamó así los migrantes a "aprender" la lengua del país de acogida, "respetar sus leyes, conocer sus costumbres", al tiempo que recordó a las sociedades receptoras sus "deberes", especialmente el de ayudar al prójimo a "sentirse parte viva de una comunidad".

Vidas humanas

Aliu Ceesay, un joven de 16 años llegado de Gambia hace un mes y que quiso acercarse a ver al pontífice en San Cristóbal de la Laguna, celebró la posición de un papa "tan bueno".

"Le da igual si somos blancos o negros, musulmanes o cristianos. Quiere ayudar", indicó.

También aguardaba desde temprano para poder ver al pontífice Jessica Lopez, una administrativa de 43 años que vive en Tenerife y comparte con el papa su mensaje sobre la migración.

"Lo entiendo y lo defiendo", indicó a la AFP. "La mayoría de nuestras familias somos hijos de inmigrantes y, al final, son vidas humanas. No tienen culpa ellos del problema político", agregó.

Tras visitar Madrid y Barcelona a principios de semana, el papa llegó el jueves a otra isla del archipiélago, Gran Canaria.

En ella condenó la "indiferencia" hacia los migrantes y arrojó una corona de flores al mar en el puerto de Arguineguín en homenaje a los miles de ellos que murieron al intentar llegar a las islas.

La dignidad humana no tiene pasaporte", aseguró en el muelle antes de bendecir una cruz azul descolorida hecha con madera de una barcaza de inmigrantes.

"Hoy existen monstruos que acechan estos mares: mafias que trafican con la desesperación, tratantes que esclavizan mujeres y niños y la indiferencia de muchos que permiten que los pobres sean tragados por la explotación o por el olvido", dijo.

Despedida del papa León XIV de España

Cerca de 1.200 personas murieron o desaparecieron en la ruta de África a las islas Canarias el año pasado, según la Organización Internacional para las Migraciones, lo que la convierte en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo.

Europa, donde los gobiernos han endurecido sus políticas bajo la presión de la extrema derecha, "no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas", afirmó.

León XIV señaló que la tragedia debe apelar a "la conciencia" de los países de origen y de tránsito, de donde los migrantes huyen de la pobreza y los conflictos y caen en manos de bandas de traficantes.

Como último gran acto antes de su partida, León XIV celebrará una misa al aire libre en el puerto de Santa Cruz de Tenerife frente a decenas de miles de personas.

Poco después, el santo padre partirá desde la isla hacia Roma y se espera que hable con los periodistas en el avión.

Con información de AFP.

*mcam