Estados Unidos intercepta misiles iraníes tras reunión entre Trump y Netanyahu

El ejército de Estados Unidos anunció que interceptó misiles iraníes lanzados contra sus bases en Medio Oriente, pocas horas después de una reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que permitió mostrar un frente común contra Irán.

Estos ataques constituyen un primer repunte de violencia entre Irán y Estados Unidos tras varios días de calma.

"Las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron varios misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en Oriente Medio. Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito", aseguró en X el Centcom, el comando militar estadounidense para Oriente Medio.

Los precios del petróleo subieron más de un 3 por ciento en las primeras operaciones en Asia el miércoles.

Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron más temprano que habían atacado con misiles balísticos un petrolero saudita, el NCC Ghazal, en el mar Rojo. Según dijeron, el buque había "violado el bloqueo naval" que los rebeldes yemeníes respaldados por Irán dicen haber impuesto al reino.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel se ha extendido recientemente a un frente que había permanecido relativamente tranquilo desde 2022, el de los rebeldes hutíes de Yemen y Arabia Saudita, que brinda apoyo militar al gobierno yemení opuesto a los insurgentes.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa saudita anunció que el ejército había interceptado drones que apuntaban contra instalaciones petroleras en el este del reino, y acusó a grupos "vinculados a Irán" de haberlos lanzado desde Irak, por segundo día consecutivo.

Tras dos semanas de bombardeos sin precedentes desde el alto el fuego de abril, Washington afirma querer dar una nueva oportunidad a la diplomacia con Irán.

Estados Unidos ha cesado su ofensiva desde el fin de semana, y Trump estimó el lunes que había "buenas probabilidades" de avanzar en las negociaciones, según él en curso con Teherán, para poner fin a la guerra.

Israel y EU refuerzan alianza

El martes, Trump recibió a Netanyahu en un encuentro calificado de "positivo" por ambas partes.

Netanyahu dijo en un video tras la reunión que había tenido "una de las mejores conversaciones" con Trump, y que ambos se ratificaron en su objetivo común: "asegurarse de que Irán no obtiene armas nucleares". La Casa Blanca calificó la reunión de "positiva y constructiva".

Pero la entrevista a puerta cerrada, que duró aproximadamente una hora y media y al término de la cual no hubo ningún intercambio con la prensa, no disipó la impresión de divergencias entre ellos.

Fue su primer encuentro desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, y del octavo desde el retorno de Donald Trump al poder.

Israel, que lanzó conjuntamente con Estados Unidos la ofensiva sobre Teherán el 28 de febrero que desencadenó la guerra regional, no participó en la última oleada de enfrentamientos, en julio.

La visita de Netanyahu tiene lugar en un "momento crítico para Oriente Medio", mientras Irán sigue "priorizando el terrorismo antes que las negociaciones" y bloqueando el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica, declaró más temprano el martes Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas.

Se produce, además, en un momento en que el primer ministro aspira a un nuevo mandato en las legislativas del 27 de octubre, y en el que los últimos sondeos lo sitúan en una posición delicada.