Papa León XIV reconoce la responsabilidad de Sarah Mullally como nueva líder de la iglesia anglicana

El Papa León XIV envió un mensaje a Sarah Mullally con motivo de su designación como máxima líder de la iglesia anglicana.

El “cordial saludo” del Sumo Pontífice a la también enfermera de 63 años de edad, fue entregado por el enviado papal el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, luego de su su toma de posesión en Londres este miércoles y fechado el 20 de marzo de este año en el Vaticano.

Sarah Mullally fue investida como la primera mujer arzobispa de Canterbury. REUTERS

León XIV le dijo a la arzobispa de Canterbury que su nuevo cargo implica una gran responsabilidad “con deberes no solo en la diócesis, sino en toda la iglesia de Inglaterra”, difundió la agencia de noticias del Vaticano.

También, subrayó que los tiempos actuales son momentos “desafiantes en la historia de la familia anglicana”.

Por ello, además de la felicitación, el Papa escribió en su mensaje a Mullally: “rezo para que sea guiada por el Espíritu Santo en el servicio a sus comunidades y se inspire en el ejemplo de María, Madre de Dios”.

Posteriormente, el líder de los católicos en el mundo insistió en la necesidad de seguir fomentando el diálogo y la unidad “en la verdad y el amor” entre los cristianos con el propósito de ofrecer esperanza a un mundo lastimado por tragedias.

Sarah Mullally fue designada como la máxima autoridad espiritual en Inglaterra en una ceremonia histórica a la que asistieron los príncipes William y Kate así como varios líderes religiosos.