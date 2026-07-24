"Pagará un precio muy alto”: Trump amenaza a la UE tras multa a Google

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el viernes una dura advertencia contra la Unión Europea (UE) tras la última sanción antimonopolio impuesta por Bruselas a Google.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump aseguró que el bloque europeo “pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y muy poco ética, sobre la que les he advertido constantemente”.

El mandatario afirmó que Estados Unidos impondrá un “arancel considerable (…) lo antes posible” y adelantó que también podría abrir una investigación comercial formal contra la UE.

La amenaza se produce en medio de crecientes tensiones comerciales entre Washington y Bruselas, que en los últimos años han chocado por sanciones a grandes compañías tecnológicas estadounidenses y por disputas en sectores estratégicos como la aviación y la energía.

Las multas impuestas

La Comisión Europea anunció el jueves dos sanciones contra Google por incumplir la Ley de Mercados Digitales (DMA). La primera, de 460 millones de euros, responde a la acusación de que el buscador favorecía sus propios servicios en los resultados de Google Search. La segunda, de 430 millones de euros, está relacionada con las restricciones que la compañía imponía a los desarrolladores de Play Store, impidiéndoles dirigir a los usuarios hacia otros puntos de venta.

La vicepresidenta de la Comisión encargada del área digital, Henna Virkkunen, calificó la decisión como “muy importante” y subrayó que busca garantizar un “terreno de juego equitativo” en el mercado digital europeo.

El gigante tecnológico estadounidense advirtió que las sanciones tendrán consecuencias para los usuarios europeos. Según Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, para cumplir con la decisión deberán retirar funcionalidades de búsqueda en tiempo real, como la visualización instantánea de precios y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes. Además, señaló que se verán obligados a desmantelar ciertas protecciones de seguridad en Google Play.

Aunque se trata de la primera multa contra Google por incumplir la DMA, la empresa ya había sido sancionada previamente por la Comisión Europea. Entre 2017 y 2019 acumuló multas por 8,200 millones de euros, y en septiembre del año pasado recibió otra sanción de 2,950 millones de euros.