Pacto Histórico se vuelve la mayor fuerza en el Senado colombiano, pero sin mayoría 

El partido oficialista Pacto Histórico se consolidó como la primera fuerza política en el Senado de Colombia, pero sin alcanzar una mayoría absoluta, lo que lo obligará a pactar coaliciones frente a una derecha dividida.

Las elecciones legislativas dejaron al Pacto Histórico —la colectividad que llevó al poder en 2022 al presidente Gustavo Petro— con 25 de las 102 curules del Senado (cinco asientos adicionales con respecto a la elección pasada). También dominaría en la cámara baja.

Le sigue el opositor Centro Democrático del exmandatario Álvaro Uribe con 17 curules, de acuerdo con los escrutinios de la Registraduría Nacional.

Ambas bancadas están obligadas a hacer alianzas para sacar sus proyectos, pues ninguno cuenta con mayorías en ambas cámaras.

El Partido Liberal obtuvo 13 escaños, la Alianza Verde 10, el Partido Conservador 10, La U nueve y Cambio Radical siete. Otros partidos lograron 11 escaños.

En la Cámara de Representantes, el opositor Centro Democrático logró preliminarmente 32 de las 182 curules, seguido por el Partido Liberal con 31 y el Pacto Histórico con 29, de acuerdo con la autoridad electoral.

El Partido Conservador alcanzó 18, Cambio Radical 13 y la Alianza Verde siete.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, calificó como una “victoria categórica” los resultados de las elecciones legislativas.

En caso de que Cepeda pierda la elección presidencial del 31 de mayo frente a los candidatos de derecha Paloma Valencia o Abelardo De La Espriella, su partido se convertirá en la principal fuerza de oposición.

El principal adversario de Cepeda, el abogado Abelardo de la Espriella, resaltó que el partido de Petro es “la bancada más grande del Congreso de la República, eso es muy grave” y llamó a la “unión” para detener al “enemigo”.

El próximo presidente o presidenta (...) se va a enfrentar a una vetocracia, a un Congreso que veta todo porque lo hace el contrario, sin importar ‌si es bueno o es malo”, advirtió el reelegido senador del partido Alianza Verde, Ariel Ávila.

Diez años después de firmar la paz, los exguerrilleros de las FARC desaparecieron como formación política; ninguno de los 17 candidatos fue elegido, tampoco superaron el umbral necesario para mantener el reconocimiento como partido.

Sólo duraron ocho años : El histórico pacto de las FARC de 2016 permitió a sus miembros crear el partido Comunes y les garantizó 10 escaños en el Congreso de 2018 a 2026; terminado ese periodo, se sometieron a elecciones.

