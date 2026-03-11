Alcalde opositor de Ecuador sufre "tortura" en cárcel de megaseguridad; Noboa minimiza

El detenido alcalde de Guayaquil y duro crítico del gobierno, Aquiles Álvarez, es víctima de "tortura" y "crueldad" en una cárcel de megaseguridad a la que fue trasladado mientras es indagado por supuestos actos de corrupción, dijo el miércoles a la AFP su abogado Ramiro García.

Álvarez y dos hermanos empresarios fueron detenidos hace un mes por presunto lavado de activos y defraudación tributaria, en un caso derivado de otro juicio en marcha por un supuesto tráfico de combustible subsidiado cometido en 2023, antes de ser elegido alcalde.

El perjuicio para el Estado se estima en 61.5 millones de dólares.

Álvarez fue trasladado el domingo a la denominada penitenciaría del Encuentro, inaugurada en noviembre para líderes de organizaciones criminales y políticos condenados por corrupción.

El presidente Daniel Noboa ha tildado de "criminal" a Álvarez y sostiene que esa cárcel "es donde más seguro va a estar" ante alertas sobre posibles atentados contra el alcalde.

García considera que "la cárcel del Encuentro le permite al gobierno torturar psicológicamente y socialmente a los recluidos".

Agregó que Álvarez, a quien visitó el martes, le comentó que sufre "aislamiento total" en una celda unipersonal y "sin posibilidad de salir al patio ni de tener cinco minutos de sol al día".

Se le ha quitado su biblia (...) se le ha rapado el pelo. Me cuenta que recibe tres comidas al día pero en diferentes horarios, y claro, como no tiene ni celular ni reloj ni nada, esa es la mejor forma de hacer que pierda la noción del tiempo", añadió en una entrevista telemática.

El ministro de Interior, John Reimberg, indicó a periodistas que "el corte (de pelo) va porque va" en ese reclusorio.

Además de la cabeza rapada, al estilo de los pandilleros que están en la megacárcel de El Salvador, García encontró a su defendido vestido con un uniforme color naranja en un locutorio dividido por un vidrio antibalas tras ser llevado esposado.

Esto es lo que bajo estándares internacionales se denomina como trato inhumano o degradante", señaló el abogado y apuntó que son "temas de crueldad" y son "muy sintomáticos de un régimen con visos claros de autoritarismo".

Álvarez, de 41 años y quien se considera un perseguido político, ganó la alcaldía del principal puerto y núcleo comercial de Ecuador en alianza con el movimiento Revolución Ciudadana del opositor exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), al que un tribunal electoral suspendió por nueve meses.

Noboa "lo que quiere es eliminar del ajedrez político a su principal contendor", sostuvo García.

Con información de AFP.