Se cumplen seis años del incio de la pandemia mundial por COVID-19

Se cumplen seis años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote de COVID-19 como una pandemia mundial.

El anuncio, realizado por el todavía director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, marcó el inicio de la crisis sanitaria más letal del siglo XXI y transformó de manera duradera la realidad de las sociedades contemporáneas y el escenario global.

Un brote aislado de una nueva variante del coronavirus (SARS-CoV-2) en la ciudad china de Wuhan, detectado por primera vez en diciembre de 2019, se convirtió en uno de los eventos que redefinió la trayectoria de la economía y de la salud pública en todo el mundo.

Inicia la pandemia en el mundo

El 31 de diciembre de 2019 se notificaron a la OMS los primeros casos de COVID-19. Tres meses después, ya se habían reportado más de 230 mil casos y 9 mil muertes a nivel mundial, principalmente concentradas en Italia, España, China y Estados Unidos.

No fue sino hasta el 15 de mayo de 2023 que el director de la OMS declaró “con gran esperanza” el final de la pandemia de COVID-19 como emergencia de salud pública mundial. Subrayó, sin embargo, que esto no significaba que la enfermedad hubiera sido erradicada.

Entre el inicio de la pandemia en 2019 y hasta un año después de que la organización dejará de considerarla como tal en 2024, se registraron más de 700 millones de casos a nivel mundial y 7 millones de muertes confirmadas por la enfermedad.

Para el 22 de febrero de 2026, en los 28 días previos al corte, se reportaron 48 mil 729 nuevos casos y 117 mil 217 fallecimientos, principalmente en América del Sur y Europa, lo que llevó el total a 779 millones de casos confirmados de COVID-19 desde 2020.