Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de dirigir una presunta red de narcotráfico

El Gobierno de Bolivia acusó al expresidente Evo Morales de encabezar una presunta estructura vinculada al narcotráfico que operaría desde el Trópico de Cochabamba, una de las principales zonas productoras de hoja de coca del país y bastión político del exmandatario.

La acusación fue confirmada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien aseguró que Morales tendría el control de las actividades relacionadas con la producción y distribución de droga en esa región.

Según Oviedo, recursos procedentes del Trópico de Cochabamba habrían servido para financiar los bloqueos y protestas registrados entre mayo y junio, movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El funcionario sostuvo además que durante operativos realizados en el marco de las protestas se detectó el movimiento de más de ocho millones de bolivianos presuntamente procedentes de esa región.

Las protestas y bloqueos de carreteras se extendieron durante 53 días entre mayo y junio y fueron impulsadas por organizaciones campesinas, sectores sindicales y grupos afines a Morales.

Los manifestantes responsabilizaban al gobierno de Rodrigo Paz por la crisis económica que atraviesa Bolivia desde hace varios años.

Según datos oficiales, el conflicto dejó 16 personas fallecidas, la mayoría debido a dificultades para acceder a atención médica a causa de los cortes de rutas.

La Fiscalía boliviana mantiene abierta una investigación penal contra Evo Morales por presuntos delitos de alzamiento armado y terrorismo relacionados con la organización de las protestas.

Dentro de esa causa existe una orden de captura vigente contra el exmandatario.

Además, Morales enfrenta otra orden de detención en una investigación por presunta trata agravada de personas. En ese expediente se le señala por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad durante el tiempo en que ejercía la Presidencia y haber tenido un hijo con ella en 2016.

Debido a las órdenes de aprehensión en su contra, Morales no ha abandonado el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024.

Sus seguidores mantienen una vigilancia permanente en la zona para impedir que las autoridades ejecuten las órdenes de captura emitidas por la justicia boliviana.

Evo Morales responde a las acusaciones

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó las acusaciones formuladas por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien lo señaló públicamente como el "jefe de un cártel del narcotráfico" que opera desde la región del Chapare, en el trópico de Cochabamba.

Durante una conferencia de prensa, el exmandatario respondió a los señalamientos del titular de la cartera de Gobierno asegurando que si tales afirmaciones fueran ciertas, la propia autoridad tendría un vínculo subordinado con él.