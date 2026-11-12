Lanzan objetos a Joe Biden en Dublín; tres detenidos

El expresidente estadunidense Joe Biden fue blanco de una protesta propalestina en Dublín, donde manifestantes arrojaron objetos en su dirección, entre ellos un líquido blanco que sería leche, cuando salía del Trinity College; no se reportaron heridos.

Biden asistió con la exprimera dama Jill Biden a una ceremonia en la que su hijo Hunter recibió la Medalla de Oro por su Contribución Destacada al Discurso Público, que otorga la sociedad de debates College Historical Society.

Un hombre de aproximadamente 50 años fue acusado de alterar el orden público. De acuerdo con información de la policía irlandesa (Gardaí), el hombre forma parte de las tres personas detenidas durante los incidentes registrados en las inmediaciones del recinto universitario.

Los otros dos detenidos, uno de aproximadamente 30 años y otro de menos de 20, fueron puestos en libertad sin que se presentaran cargos en su contra.

La presencia de Joe Biden y su familia también incluyó un encuentro con el primer ministro irlandés Micheál Martin, quien destacó los vínculos familiares del expresidente demócrata con Irlanda.