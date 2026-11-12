COP31: Delcy Rodríguez reivindica el derecho soberano de Venezuela a producir petróleo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este jueves en la COP31 de Turquía el derecho soberano de su país a desarrollar de manera responsable su industria petrolera, en medio del debate internacional sobre el abandono progresivo de los combustibles fósiles.

Durante su intervención ante los líderes reunidos en Antalya, la mandataria interina sostuvo que el desarrollo energético y la protección del medio ambiente no son objetivos incompatibles.

Creemos que no existe contradicción inevitable entre desarrollo energético y protección ambiental, porque una transición justa no apaga economías, las transforma", afirmó desde el estrado.

Uno de los asuntos centrales de la cumbre, impulsado entre otros países por Brasil, es establecer cómo avanzar hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, retomando el acuerdo histórico alcanzado durante la COP de Dubái en 2023.

Delcy Rodríguez defiende la industria petrolera venezolana

En este contexto, Rodríguez reivindicó el desarrollo de la industria petrolera de Venezuela, afectada por décadas de infrafinanciación y sometida a un estrecho control de Washington desde la captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar estadunidense en Caracas, el pasado 3 de enero.

Defendemos nuestro derecho soberano a potenciar responsablemente nuestra industria petrolera y energética como un gran motor para el desarrollo nacional", declaró.

La presidenta encargada también reconoció la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, insistió en que el proceso para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles no debe afectar a los sectores más vulnerables de la población.

La descarbonización no puede profundizar la pobreza energética ni castigar a los más vulnerables, debe ser justa, viable y asequible", señaló.

Asimismo, Rodríguez pidió a los países desarrollados cumplir sus compromisos de financiamiento climático con las naciones en desarrollo.

Venezuela y Brasil buscan ampliar inversiones petroleras

El petróleo también fue uno de los asuntos abordados el miércoles durante la reunión bilateral que Delcy Rodríguez sostuvo en Antalya con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con el gobierno brasileño, ambos mandatarios "expresaron su disposición a retomar plenamente la relación bilateral, al más alto nivel".

Entre los temas que discutieron estuvo la posibilidad de ampliar las inversiones brasileñas en el sector petrolero venezolano. Además, acordaron que el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, viaje a Caracas antes de que termine el año.

Por su parte, Rodríguez informó en un mensaje publicado en Telegram que también pactaron revisar los acuerdos comerciales y explorar "nuevas oportunidades para dinamizar el intercambio económico, impulsar las inversiones y profundizar los lazos de amistad" entre ambas naciones.

Estados Unidos mantiene control sobre reservas petroleras

En agosto, Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo que otorga a Washington el manejo de 65 mil millones de barriles de las reservas petroleras venezolanas, una cantidad equivalente a 20 por ciento del total.

Ante este panorama, la reactivación de la producción de petróleo se mantiene como una de las prioridades de Caracas, luego de que la actividad del sector disminuyera por una prolongada crisis, además de las sanciones impuestas anteriormente por Estados Unidos.

Con información de AFP.

*mcam