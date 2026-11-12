Trump amenaza a México con ‘duplicar aranceles’ si no detiene caravanas migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con duplicar inmediatamente los aranceles a México si el gobierno mexicano no detiene las nuevas caravanas migrantes que avanzan por territorio nacional con destino a la frontera estadounidense.

A través de un mensaje publicado en su red social, el mandatario republicano advirtió que no permitirá el ingreso de quienes buscan llegar a Estados Unidos y exigió a México intervenir para impedir el avance de los grupos de migrantes.

México debe detenerlas, ¡ya!; y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, escribió Trump, al endurecer nuevamente sus advertencias comerciales contra el país.

El presidente estadounidense acompañó su amenaza con un mensaje de advertencia: “No habrá indulgencia”, además de asegurar que las autoridades mexicanas y estadounidenses ya fueron notificadas.

Trump acusa la formación de enormes caravanas migrantes

En su publicación, Trump afirmó que se están organizando grupos numerosos de personas que pretenden atravesar México de manera irregular para llegar a territorio estadounidense.

Se están formando enormes caravanas que comienzan su marcha ilegal a través de México. Muchas de las personas que integran estas caravanas son individuos que otros países no quieren: ‘¡Envíenlos a Estados Unidos!’, dicen, ¡pero no serán aceptados!”, manifestó.

El mandatario también mencionó al gobierno mexicano, al gobernador de Texas, a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre las autoridades que, según su mensaje, ya fueron informadas de la situación.

La amenaza representa una nueva presión de la Casa Blanca sobre México en materia de control migratorio, al vincular directamente la contención de los flujos de personas con posibles medidas comerciales.

Caravana de mil 500 migrantes salió de Tapachula

La advertencia de Trump ocurre después de que una caravana de aproximadamente mil 500 migrantes salió el martes 10 de noviembre de Tapachula, Chiapas, ciudad ubicada cerca de la frontera con Guatemala.

De acuerdo con la información difundida por la agencia de noticias, el contingente está integrado principalmente por personas procedentes de países de Centroamérica, quienes buscan avanzar por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.

Entre las expectativas de los integrantes de la movilización se encuentra que el triunfo demócrata en las recientes elecciones intermedias estadounidenses pueda abrir nuevas oportunidades para establecerse, vivir y trabajar en ese país.

El desplazamiento vuelve a colocar a México en el centro de la presión migratoria estadounidense, mientras Trump insiste en que el gobierno mexicano debe contener las caravanas antes de que alcancen la frontera norte.