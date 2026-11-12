Enviados de Trump llegan a Moscú para negociar la paz en Ucrania con Putin

Los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaron este jueves a Moscú para sostener un encuentro con el mandatario ruso, Vladimir Putin, luego de las conversaciones trilaterales celebradas en Abu Dabi, que, de acuerdo con Washington y Kiev, abrieron una posibilidad para poner fin a la guerra en Ucrania.

Tras su reunión en el Kremlin, Jared Kushner, yerno de Trump, y el empresario Steve Witkoff viajarán a Dublín, donde informarán al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien se encuentra en la capital irlandesa para reunirse con dirigentes europeos.

Dando la bienvenida a Steve y Jared a Moscú”, escribió en X Kiril Dmítriev, representante especial de Putin, al compartir un video de la llegada de los emisarios estadounidenses al aeropuerto Vnúkovo.

De acuerdo con Kushner, el encuentro con el presidente ruso tendrá como propósito revisar los asuntos abordados durante las dos jornadas de negociaciones en Abu Dabi, pues considera que existen “algunas oportunidades”.

Zelenski espera propuestas concretas para terminar la guerra

A su llegada a Irlanda la noche del miércoles, Zelenski también consideró que existe una “ventana de oportunidad” para poner fin al conflicto con Rusia antes de 2027.

Lo importante es que los estadounidenses acudieron a Putin con propuestas concretas. Me gustaría mucho que regresaran a Dublín con propuestas concretas”, declaró el mandatario ucraniano, quien reconoció tener cierto escepticismo, aunque dijo conservar la “esperanza”.

La guerra comenzó en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una operación a gran escala contra Ucrania. Desde entonces, se ha convertido en el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos y millones de personas desplazadas.

El presidente ucraniano también destacó el “cambio de postura” de Washington, que ahora respalda la incorporación de los países europeos a las negociaciones, una petición que Kiev había sostenido ante la oposición de Moscú.

Antes de los encuentros en Abu Dabi, las declaraciones estadounidenses sobre la posibilidad de establecer un nuevo marco de seguridad para el continente habían generado preocupación entre los aliados europeos de Ucrania.

Las conversaciones celebradas en Emiratos Árabes Unidos serán uno de los asuntos centrales de la agenda de este jueves en Dublín, donde se reúnen alrededor de 50 líderes europeos.

Sin embargo, funcionarios de varios países de la Unión Europea consideraron que las reuniones no consiguieron avances significativos para alcanzar la paz y defendieron que los combates deben detenerse antes de discutir un acuerdo de seguridad para el continente.

Intercambio de prisioneros, el principal avance en Abu Dabi

El resultado más concreto de las conversaciones en la capital emiratí fue un importante intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, que Kushner calificó como el “mayor de la historia”.

Aunque no se dieron a conocer las cifras definitivas, Zelenski explicó que Kiev esperaba una respuesta de Moscú sobre un posible canje de “1.000 por 1.000, quizás incluso llegue a 1.200”.

Pese a que continúan las diferencias sobre las condiciones para terminar la guerra, ambas partes acordaron mantener las negociaciones, que permanecían suspendidas desde el comienzo de la guerra con Irán, conflicto que concentró la atención de Washington.

Uno de los principales puntos de incertidumbre es la participación de los aliados europeos de Kiev, a quienes Rusia ha buscado mantener al margen de las conversaciones.

No entendemos realmente de qué tenemos que hablar con ellos. No hemos recibido ni una sola iniciativa de paz, ni una sola propuesta concreta por parte de los países europeos”, afirmó el miércoles Vladimir Medinski, jefe de la delegación rusa en Abu Dabi.

En declaraciones posteriores a la televisión rusa, Medinski señaló que Moscú busca una “nueva y moderna Yalta”, en alusión a la conferencia de 1945 en la que los dirigentes occidentales y la Unión Soviética acordaron el reparto de sus respectivas zonas de influencia en Europa.

Precisamente, esta posibilidad figura entre las preocupaciones que Zelenski ha expresado durante las últimas semanas, al insistir en que los aliados europeos de Ucrania deben participar en la mesa de negociación.

Por su parte, Kushner señaló que uno de los asuntos que abordarán con Putin será la manera de “incorporar a los europeos al formato” de las conversaciones.

En cuanto a las diferencias fundamentales entre Moscú y Kiev, los avances siguen siendo limitados.

Rusia exige que Ucrania abandone los territorios del este que todavía mantiene bajo su control y reclama alcanzar un acuerdo sobre la “arquitectura de seguridad de Europa”.

En contraste, Kiev exige un alto el fuego antes de comenzar cualquier negociación territorial y ha solicitado una reunión directa entre Zelenski y Putin para discutir los asuntos más importantes del conflicto. Sin embargo, el Kremlin ha rechazado esa posibilidad.

Con información de AFP.

*mcam