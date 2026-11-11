Trump dice que pilotos le contaron de un ovni redondo tres veces más rápido que un avión F-22

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló esta semana sobre los avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis) y reveló que algunos pilotos militares le han contado experiencias con fenómenos aéreos que, según sus testimonios, presentan características difíciles de explicar.

Trump lo dijo durante una entrevista con Ross Douthat para el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, publicada este domingo en YouTube, en la que relató que se reunió en la Casa Blanca con integrantes de la Fuerza Aérea que pilotaban aeronaves F-22.

El objeto que habría superado a un F-22

Trump señaló que no se considera una persona que crea fácilmente en este tipo de fenómenos, pero que los relatos le parecieron inusuales. Describió a los aviadores como personal con experiencia en operaciones aéreas y no como personas propensas a promover teorías de conspiración, aunque omitió sus nombres.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que existan ovnis, el mandatario respondió:

Y me han contado cosas que son muy extrañas. Dijeron que, en ciertos casos, dijeron que sí, que hay algo que está pasando allá afuera", comentó Trump.

Según las historias que le compartieron, algunos objetos habrían alcanzado velocidades hasta tres veces superiores a las de un F-22, un avión que Trump calificó como uno de los más rápidos y avanzados. Los pilotos los describieron con apariencia redonda y sin las características aerodinámicas habituales de las aeronaves convencionales.

Trump ordenó en febrero comenzar la divulgación de información gubernamental sobre ovnis. Especial.

Trump mencionó que entre las posibles explicaciones figuraba la de un cometa, aunque reconoció que todavía existen interrogantes sobre estos fenómenos. También habló de supuestos programas secretos de investigación sobre ovnis, cuya existencia no fue confirmada en la entrevista.

Dijo desconocer un supuesto programa gubernamental secreto y prometió averiguar si existe, aunque el presidente no esté informado. No precisó cuándo ni dónde ocurrió el encuentro ni ofreció información para verificar el relato de manera independiente.

Los archivos sobre ovnis que publicó el Pentágono

Las declaraciones de Trump llegan después de que, en octubre, el Departamento de Guerra de Estados Unidos difundiera nuevos documentos sobre avistamientos registrados durante el siglo XX. Entre los archivos destacan varios testimonios sobre fenómenos observados en la isla Catalina, al sur de California, que pertenece al condado de Los Ángeles.

Un informe fechado el 28 de agosto de 1952 recoge la experiencia de un grupo de Boy Scouts que aseguró haber visto un objeto plateado en una montaña de la isla en junio de ese año. Según el documento, el objeto se desplazaba más rápido que un avión convencional y ascendió antes de desaparecer. Los testigos no pudieron calcular su altura, distancia ni velocidad.

Otro expediente, de noviembre de 1953, documenta un objeto redondo de tonalidad blanco violácea sobre Catalina. Según el reporte, permaneció suspendido y luego se desplazó hacia el noroeste, en dirección a Los Ángeles, durante unos 10 minutos.

Los archivos también incluyen el testimonio de dos integrantes de las Fuerzas Armadas estadunidenses que dijeron haber visto un objeto triangular negro desplazándose a gran velocidad sobre una instalación sensible del oeste del país a principios de 2026.

En febrero de este año, Trump ordenó iniciar la divulgación de información gubernamental sobre los ovnis y la posible existencia de vida extraterrestre.