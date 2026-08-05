Ordenan a X censurar cuenta de opositor al gobierno de Turquía; fue detenido por presunta corrupción

El alcalde del distrito de Etimesgut en Ankara, Erdal Besikcioglu, reconocido actor de televisión y figura del CHP (Partido Republicano del Pueblo), junto con 43 miembros de su equipo municipal, fueron enviados este lunes a prisión preventiva bajo cargos de corrupción.

Besikcioglu, elegido en las elecciones locales del 31 de marzo de 2024, fue detenido el jueves pasado acusado de irregularidades en licitaciones públicas, soborno, malversación y amaño de contratos.

La investigación se suma a una serie de procesos judiciales contra alcaldes de la oposición en Turquía. Desde inicios de 2025, una treintena de mandatarios del CHP han sido encarcelados, mientras que solo un regidor del AKP, partido en el poder, fue detenido y posteriormente liberado.

Restricciones en redes sociales

La plataforma X informó que recibió una orden judicial para restringir en Turquía la cuenta oficial de la Oficina de Candidatura Presidencial del actual alcalde de Estambul, también detenido. La empresa señaló que, aunque las leyes locales obligan a cumplir con la orden, está impugnando la decisión en los tribunales y compartió públicamente el documento judicial en nombre de la transparencia.

X recordó que en mayo de 2025 recibió una orden similar para bloquear otra cuenta vinculada al mismo alcalde. Esa impugnación sigue pendiente ante el Tribunal Constitucional de Turquía.

La compañía advirtió que no cumplir con estas órdenes podría derivar en sanciones severas, incluyendo el estrangulamiento de toda la plataforma en Turquía. Por ello, aunque acata las disposiciones legales, mantiene su postura de defender la libertad de expresión y el acceso a la información.