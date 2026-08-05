Detienen a congresista demócrata por pelea en Hawái; imponen fianza de mdd

El candidato demócrata al Congreso de Estados Unidos por el segundo distrito de Hawái, Kirill Basin, compareció esposado ante un tribunal de Wailuku, en la isla de Maui, acusado de dos cargos de amenazas terroristas en primer grado, luego de un altercado ocurrido el pasado fin de semana en una playa que fue captado en video y se viralizó en redes sociales.

Durante la audiencia, un juez determinó mantener la fianza en un millón de dólares, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos registrados frente al hotel Mana Kai Maui, en la playa de Keawakapu.

Su abogado, Brandon Segal, calificó el monto como "escandalosa" y subrayó que “estas son solo acusaciones. Mi cliente goza de la presunción de inocencia”.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Maui, el incidente comenzó cuando un hombre de 61 años pidió a Kirill Basin que bajara el volumen de la música que escuchaba en la playa.

Las autoridades sostienen que, durante la discusión, el candidato presuntamente insinuó que tenía un arma de fuego y amenazó con disparar contra la esposa del hombre, lo que provocó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

La confrontación fue grabada por testigos y las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales.

Un hombre intervino para detener el enfrentamiento

Entre las personas que presenciaron el altercado se encontraba Kama, un trabajador de la construcción y padre de familia, quien explicó que decidió intervenir al considerar que la situación podía terminar con personas lesionadas.

Pensé que tal vez debería intervenir, pero a medida que me acercaba, él se ponía más furioso y violento, y les decía cosas como ‘Te voy a hacer daño’, ‘Te puedo lastimar’ o ‘Eres como chatarra’ a las tías”, relató.

Según su versión, Basin lo empujó y eso desencadenó la confrontación física.

Me puso las manos encima y, en cuanto intentó empujarme, le di un puñetazo con la izquierda y otro con la derecha, y fue entonces cuando tropezó y cayó sobre las sillas”, explicó.

El video del momento se volvió ampliamente compartido en plataformas digitales.

Investigan el uso de un cuchillo

Después del enfrentamiento, las autoridades aseguran que Basin habría sacado un cuchillo y continuado amenazando a varias personas antes de arrojar el arma al océano cuando llegaron los policías.

Kama afirmó que recuperó la navaja y la entregó a los agentes.

Tras el altercado, acabó sacándome el cuchillo, y eso, obviamente, cambió las reglas del juego; me di cuenta de que estaba fuera de sí”, señaló.

Sin embargo, la defensa rechazó esa versión.

El abogado Brandon Segal sostuvo: “No hay ninguna evidencia en ninguno de estos videos que se han difundido masivamente de que alguna vez haya tenido un cuchillo en su poder. Nunca tuvo un arma de fuego en su poder”.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar lo ocurrido.

El candidato demócrata al Congreso de Estados Unidos por el segundo distrito de Hawái, Kirill Basin. Instagram

El candidato tiene antecedentes de arrestos

Registros judiciales indican que Kirill Basin enfrenta antecedentes por casos de agresión y daños a la propiedad.

De acuerdo con la información presentada ante el tribunal, también habría protagonizado otro incidente en mayo, cuando presuntamente blandió un arma durante una discusión con empleados del condado.

Como parte del proceso judicial, el tribunal recomendó que el candidato se someta a una evaluación de salud mental.

Tras el incidente, Kama aseguró que nunca sintió temor por el candidato.

No. Ni siquiera sabía quién era ese tipo”, respondió cuando le preguntaron si le tenía miedo.

Explicó que decidió intervenir porque consideró que la situación podría escalar rápidamente.

“Hay que hacer lo correcto porque eso es lo que debemos hacer, y ese es mi lema en la vida”, afirmó.