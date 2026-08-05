Ataque en Londres deja cuatro heridos; la sospechosa ya fue detenida

Una mujer de 47 años fue detenida este martes tras un incidente en el que cuatro hombres, de entre 34 y 52 años, resultaron apuñalados en Covent Garden, en el centro de Londres, según informaron medios británicos citando a los servicios de emergencia.

El Servicio de Ambulancias de Londres confirmó que atendió a las víctimas en el lugar de los hechos, en Endell Street, antes de trasladarlas a un centro especializado en traumatismos graves.

Queremos tranquilizar a la comunidad, ya que por el momento creemos que se trata de un incidente aislado relacionado con la salud mental"

De acuerdo con la Policía Metropolitana, el ataque estaría vinculado a un problema de salud mental de la sospechosa. En el sitio se incautó un par de tijeras, presuntamente utilizadas en la agresión, cerca del Royal Ballet and Opera y del mercado de Covent Garden.

Fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados al hospital, donde dos de ellos permanecen ingresados con lesiones que, según se cree, no ponen en peligro su vida ni tendrán consecuencias permanentes. Las otras dos víctimas ya han recibido el alta hospitalaria", informó la policía.

Imágenes difundidas por la prensa mostraron un helicóptero de ambulancia aérea en Trafalgar Square y calles comerciales acordonadas con cinta policial.

La policía continúa en la zona, con un perímetro establecido en Endell Street y las áreas circundantes de Covent Garden”, señaló la corporación en un comunicado.

Con información de AFP.