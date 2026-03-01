Pentágono niega que portaaviones Abraham Lincoln fuera alcanzado por misiles iraníes

El Departamento de Defensa de Estados Unidos rechazó este domingo la afirmación de Irán de haber alcanzado con misiles balísticos al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo.

El mando militar estadounidense para Oriente Medio, United States Central Command (CENTCOM), publicó en la red social X.

“Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”.

El comunicado agregó que el portaaviones continúa desplegando aeronaves en apoyo de la campaña militar en curso contra amenazas atribuidas al régimen iraní.

Horas antes, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmaron que cuatro misiles balísticos impactaron el buque estadounidense en el marco de la denominada “Operación True Promise 4”.

El anuncio fue difundido en X y formó parte de una ofensiva mediática en la que también se publicaron imágenes que, según Teherán, muestran el derribo de un dron militar estadounidense MQ-9 Reaper.

Hasta el momento, Washington no ha confirmado pérdidas materiales ni daños operativos en sus activos navales.

Estados Unidos confirma ataque a corbeta iraní

En un segundo mensaje, el United States Central Command informó que, como parte de la fase inicial de la Operación Furia Épica, fuerzas estadounidenses atacaron una corbeta iraní clase Jamaran atracada en el puerto de Chah Bahar, en la costa sur de Irán sobre el golfo de Omán.

De acuerdo con el reporte oficial, la embarcación quedó gravemente dañada y comenzó a hundirse en el propio muelle tras el impacto directo. El mando estadounidense aseguró que la tripulación recibió instrucciones claras para abandonar el navío antes de completarse la ofensiva.

El objetivo del ataque, según el CENTCOM, fue debilitar la capacidad naval iraní en una zona estratégica para la seguridad marítima regional.

El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln. Europa Press

La escalada se produce tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, en bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel.

El presidente estadounidense Donald Trump instó públicamente a miembros de las Fuerzas Armadas iraníes, la Guardia Revolucionaria y la Policía a “bajar las armas” y abandonar posiciones militares estratégicas.

El deterioro de las relaciones bilaterales ha intensificado la presencia de flotas militares en el Golfo Pérsico y el golfo de Omán, elevando el riesgo de una confrontación naval directa.

Importancia estratégica del puerto de Chah Bahar

El puerto de Chah Bahar constituye un enclave clave para la proyección naval iraní hacia el océano Índico. Su localización lo convierte en un punto logístico fundamental para el despliegue marítimo de Teherán.

El ataque confirmado por el CENTCOM expone la vulnerabilidad de infraestructuras militares iraníes frente a operaciones de precisión estadounidenses y refuerza el mensaje de presión estratégica en la región.

La contradicción entre las declaraciones del CGRI y la negación oficial del Pentágono refleja una guerra informativa paralela al conflicto militar.

El desarrollo de la Operación Furia Épica, sumado a la intensificación de ataques en el Golfo, mantiene a la región en un estado de alerta máxima con implicaciones directas sobre rutas energéticas y estabilidad internacional.

asc