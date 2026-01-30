La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a incluir la salud mental dentro de las estrategias para eliminar las enfermedades tropicales desatendidas (ETD), con el objetivo de garantizar que nadie quede aislado o rezagado.

En el marco del Día Mundial de las ETD, la OMS advirtió que millones de personas viven con estas enfermedades y afrontan un sufrimiento profundo, muchas veces invisible, provocado por la discriminación, el estigma social y la falta de atención a la salud mental.

El peso invisible del estigma y la exclusión

Más de mil millones de personas en el mundo padecen ETD, y una cifra similar vive con afecciones de salud mental. Según la OMS, quienes sufren ETD que provocan discapacidades físicas o desfiguración —como la leishmaniasis cutánea, la lepra, la filariasis linfática, el micetoma y el noma— son especialmente vulnerables al estigma y la discriminación.

Los prejuicios relacionados con el contagio y la infección incrementan la exclusión social, lo que se traduce en mayores tasas de depresión, ansiedad y conductas suicidas entre quienes viven con ETD crónicas, en comparación con la población general. A pesar de ello, muchas personas no reciben el apoyo ni la atención necesarios dentro de sus comunidades.

Tedros Adhanom Ghebreyesus. La lucha contra las ETD no es solo contra los patógenos, sino contra el profundo sufrimiento humano que provocan. Erradicar la enfermedad significa también liberar a las personas de la vergüenza, el aislamiento y la desesperación”, afirmó el director general de la OMS

Primera guía mundial para salud mental y estigma

Para responder a esta realidad, la OMS lanzó su primera guía mundial sobre salud mental y estigma en personas con ETD, dirigida a responsables de los servicios de salud. El documento propone intervenciones basadas en evidencia, entre ellas:

Promoción de la salud mental

Identificación y tratamiento de afecciones mentales

Reducción del estigma a nivel individual, comunitario y en los sistemas de salud

La campaña global del Día Mundial de las ETD subraya que estas enfermedades representan uno de los desafíos más fáciles de resolver y una de las inversiones más inteligentes en salud mundial. Avances, retos y una advertencia urgente

Hasta la fecha, 58 países han logrado eliminar al menos una ETD, acercando al mundo al objetivo de 100 países libres de estas enfermedades para 2030. Ejemplos como Brasil, Jordania, Níger y Fiji demuestran que la eliminación es posible y realista.

Sin embargo, el informe mundial sobre ETD 2025 alerta de que la asistencia internacional destinada a estas enfermedades cayó un 41% entre 2018 y 2023. La OMS advierte que, sin nuevas medidas, las ETD seguirán afectando vidas y medios de subsistencia, con un costo anual estimado de 33 mil millones de dólares en salarios perdidos y gastos directos para familias y comunidades.

