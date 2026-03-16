Reactivan comisión investigadora por caso de criptomoneda LIBRA en Argentina

El Congreso argentino reactivó una comisión investigadora por el caso de la criptomoneda LIBRA, difundida en 2025 por el presidente Javier Milei en la red social X.

El escándalo por una presunta estafa vinculada con la criptomoneda LIBRA volvió a cobrar impulso este lunes en Argentina, luego de que diputados opositores anunciaran la conformación de una comisión especial para analizar nuevas revelaciones publicadas por la prensa sobre el caso.

A mediados de febrero de 2025, el presidente Javier Milei difundió en la red social X un proyecto de criptomoneda denominado LIBRA. El mensaje fue eliminado poco después de su publicación.

Tras esa difusión, la moneda digital registró un aumento de valor en el mercado y posteriormente sufrió una caída abrupta. Según reportes citados en el debate legislativo, inversionistas locales y extranjeros registraron pérdidas estimadas en al menos 100 millones de dólares.

En ese momento, Milei rechazó haber promovido la criptomoneda y afirmó que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”.Diputados opositores anuncian nueva comisión

El diputado opositor Maximiliano Ferraro anunció este lunes la conformación de una comisión ad hoc en la Cámara de Diputados para analizar las nuevas revelaciones sobre el caso.

Ferraro sostuvo que la difusión del proyecto LIBRA no habría sido accidental.

El lanzamiento y la promoción de $LIBRA no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente. Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”, afirmó el legislador.

El diputado había encabezado en 2025 una comisión parlamentaria que analizó el caso y que atribuyó responsabilidad política a Milei y a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Durante el anuncio de la nueva comisión, Ferraro estuvo acompañado por una decena de diputados opositores.

Peritaje judicial y revelaciones de la prensa

Medios argentinos publicaron la semana pasada información sobre un presunto peritaje judicial realizado al teléfono del empresario Mauricio Novelli, identificado por la prensa como un actor del sector cripto cercano al gobierno.

De acuerdo con esos reportes, el análisis del dispositivo habría detectado llamadas y mensajes entre Novelli, el presidente Milei, su hermana Karina y promotores de la criptomoneda.

Según la información publicada por medios locales, Novelli habría hablado por teléfono con Milei al menos cinco veces en los minutos previos al lanzamiento del proyecto.

La prensa también difundió el supuesto borrador de un acuerdo entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, identificado como uno de los promotores de la criptomoneda.

Ese documento contemplaría un pago de cinco millones de dólares al mandatario a cambio de promover el proyecto, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por autoridades judiciales.

Ferraro afirmó que las revelaciones sugieren una coordinación entre promotores del proyecto y personas cercanas al mandatario.

Diputados buscan citar a Milei al Congreso

El legislador opositor informó que solicitarán que el presidente Milei y Karina Milei comparezcan ante el Congreso para explicar su participación en el caso.

Además, anunció que presentará una denuncia ante un tribunal disciplinario contra el fiscal Eduardo Taiano, encargado de investigar el caso LIBRA.

Ferraro acusó al fiscal de “entorpecer la investigación” y señaló un posible encubrimiento.

En respuesta a las acusaciones difundidas por medios locales, Milei escribió el domingo en la red social X: “LA MAFIA MEDIÁTICA. Fin”.

El mensaje fue publicado al compartir una publicación de la diputada oficialista Juliana Santillán, quien acusó al diario Clarín de realizar una “ofensiva coordinada” contra el gobierno.

RLO