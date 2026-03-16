Trump critica falta de apoyo para proteger petroleros en Ormuz en plena guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a varios países por no sumarse a su llamado para proteger a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Más de dos semanas después del inicio del conflicto —que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán— aumentan las preocupaciones por el impacto en la economía global.

Trump cuestionó la respuesta internacional a su propuesta de colaborar en la protección del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas licuado.

Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró este lunes el mandatario estadounidense, quien pidió a “las demás naciones” implicarse “rápidamente y con gran entusiasmo”.

También solicitó a su homólogo chino, Xi Jinping, posponer una reunión prevista entre ambos líderes.

Europa descarta misión de la OTAN

En Europa, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, señaló que la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”.

“La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y, en la situación actual, no existe el mandato para desplegar a la OTAN”, afirmó.

Este lunes, los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para analizar la posibilidad de modificar la misión naval del bloque en el mar Rojo y contribuir a reabrir el estrecho de Ormuz.

El bloqueo en el estrecho de Ormuz ha frenado el paso de petróleo- REUTERS

Sin embargo, al término del encuentro, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, indicó que “por el momento no hay disposición para cambiar el mandato” de la misión.

Desde Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que trabaja con sus aliados en “un plan colectivo viable” para reabrir la ruta marítima, aunque aclaró que no se contempla una operación de la OTAN.

Japón y Australia tampoco prevén desplegar fuerzas en la zona.

Irán advierte que prolongará la guerra

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó que el país está preparado “para continuar la guerra dondequiera que la lleve y llevarla tan lejos como sea necesario”.

Los Guardianes de la Revolución aseguraron haber atacado Tel Aviv, el aeropuerto Ben Gurion en Israel y bases militares utilizadas por fuerzas estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Hamás advirtió a los enviados de la junta que el grupo podría reconsiderar sus compromisos dentro del acuerdo de alto el fuego. Reuters

Un ataque con drones provocó el lunes un incendio en el campo petrolero de Shah, en Emiratos Árabes Unidos, informaron autoridades locales.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, los precios del petróleo han aumentado debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. No obstante, algunos buques continúan cruzando la zona; un petrolero paquistaní lo atravesó el domingo, según datos de la plataforma MarineTraffic.

Irán apuesta por una “estrategia de caos regional”

El investigador David Khalfa, cofundador del centro Atlantic Middle East Forum de París, explicó que el objetivo de Irán “no es ganar, sino resistir”.

Buscan que Estados Unidos pague un precio desorbitado”, señaló.

De acuerdo con el especialista, Teherán aplica una estrategia de desgaste regional, basada en ataques con drones y misiles contra objetivos militares, económicos y civiles en países aliados de Washington.

En los últimos días se registraron ataques en Emiratos Árabes Unidos:

Representantes de la “Junta por la Paz” impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump sostuvieron una reunión con delegados de Hamás en El Cairo. Reuters

Un dron provocó un incendio en un tanque de combustible cerca del aeropuerto de Dubái.

Un misil mató a un civil que viajaba en su automóvil en Abu Dabi.

Otro dron causó un incendio en una zona petrolera en el emirato de Fuyaira.

Han sido semanas difíciles, escuchando explosiones con regularidad”, dijo un testigo en el aeropuerto de Dubái.

También se reportaron explosiones en Bagdad, donde un ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos provocó un incendio en un hotel cercano.

Combates también en Líbano

En paralelo, Israel informó que realiza “operaciones terrestres limitadas” contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Líbano, con el objetivo de reforzar su línea de defensa.

Líbano se involucró en el conflicto el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, el primer día de los bombardeos.

Este lunes, Hezbolá afirmó haber atacado tropas y vehículos israelíes en al menos tres localidades fronterizas del sur de Líbano.

Un hombre iraní hace un gesto mientras se encuentra cerca de casas destruidas luego de un ataque militar en la capital iraní, Teherán. AFP

De acuerdo con autoridades locales, los bombardeos israelíes han dejado 886 muertos y más de un millón de desplazados.

Muchas personas que huyeron de los combates enfrentan dificultades para encontrar alojamiento debido al temor de propietarios y hoteleros de convertirse en objetivos militares.

“Al final tuve que separarme de mi familia y enviarlos a vivir con mi hijo en su pequeña habitación cerca de su universidad, en el norte de Beirut”.

RLO