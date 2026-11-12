Escombros, dos muertos y 17 heridos en Brooklyn; emergencia en Nueva York

Un edificio de tres pisos del barrio neoyorquino de Flatbush colapsó y cayó dentro del terreno ya excavado de una obra vecina, con un saldo de al menos dos muertos y 17 heridos, cuatro en estado crítico. Entre los lesionados hay siete niños y un bombero con heridas leves, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

El inmueble, en el 1321 de la avenida Flatbush, con local comercial en la planta baja y departamentos arriba, estaba ocupado cuando se vino abajo pasadas las 16:00 horas locales. Según la policía de Nueva York (NYPD), el costado del edificio contiguo quedó “arrancado”. Imágenes mostraron recámaras con ropa expuesta, y autoridades pidieron evitar la zona.

Una dotación cercana llegó un minuto tras la llamada de emergencia.

Se encontraron con personas atrapadas en el edificio adyacente afectado por el colapso. Actuaron de inmediato y las sacaron del peligro”, narró el jefe del Departamento de Bomberos, John M. Esposito, quien advirtió: “Estaremos aquí varios días, hasta revisar todo el sitio en busca de posibles víctimas”.

Más de 250 bomberos y paramédicos, con perros, drones y camiones de succión, removían escombros a mano y cubetas, ante el riesgo de un segundo derrumbe.

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, señaló: “Sabemos que no hemos terminado aquí y probablemente no terminaremos en bastante tiempo”. Elogió la labor de sus equipos: “Están realizando un trabajo peligroso y heroico”.

El alcalde Zohran Mamdani calificó lo ocurrido como “un colapso devastador” y describió el operativo como “una situación increíblemente difícil y veloz, con escombros precarios y vacíos peligrosos bajo la superficie”. En redes sociales pidió a los neoyorquinos mantener en su corazón “a nuestros vecinos y a los miembros de esta comunidad”. Ahmed Tigani, comisionado de Edificios, informó que al momento del desplome obreros excavaban en el lote contiguo, donde se edificaría un inmueble de tres pisos.

Registros municipales muestran que esa obra acumulaba violaciones desde mayo, entre ellas trabajar pese a una orden de suspensión y carecer de protección para los predios vecinos. El edificio colapsado sumaba 98 violaciones habitacionales.

El Departamento de Edificios y la Fiscalía de Brooklyn investigan si hubo conducta criminal.

El dato

En horario laboral

· Entre los heridos había trabajadores de la construcción de la obra vecina, según la agencia Reuters.