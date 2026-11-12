Buscan a responsable de mochila explosiva; operación jaula en Asturias

La Policía Nacional de España mantiene un amplio operativo para localizar al presunto responsable de la explosión de una mochila con artefactos explosivos que provocó la muerte de un agente y dejó herido a otro en la ciudad de Oviedo, en Asturias, España.

Las autoridades han identificado al sospechoso como Manuel Ferrero, El Ruso, quien permanece prófugo y podría estar armado.

El dispositivo de búsqueda, denominado Operación Jaula, incluye agentes de grupos especiales, controles en los accesos a la ciudad y distintas labores de rastreo para dar con su paradero.

Unidades especiales, apoyadas por drones y la Guardia Civil, rastrean zonas rurales de Asturias tras registros sin resultado en inmuebles de la ciudad.

Las fuerzas de seguridad adviertieron que el sospechoso podría ir armado y no descartan que lleve más explosivos.

Ferrero acumula una decena de antecedentes desde 2014, entre ellos por amenazas, coacciones y lesiones, según fuentes policiales citadas por EFE, que señalan que su perfil “alejaría la hipótesis de una motivación terrorista”.

La principal línea de investigación apunta a un conflicto vecinal.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado martes en un inmueble del barrio de Villafría, donde previamente se había registrado un tiroteo que dejó herida de bala a una joven de 17 años, quien fue trasladada al hospital y se encuentra fuera de peligro.

Al llegar al inmueble, los policías localizaron una mochila sospechosa en el pasillo de una vivienda. Ante el posible riesgo para los vecinos, especialistas de la unidad canina y del equipo de desactivación de explosivos decidieron trasladarla al exterior; sin embargo, el artefacto detonó durante la intervención.

La explosión causó la muerte del subinspector Juan José Rodríguez, de 65 años, integrante de la Unidad Especial de Guías Caninos, así como la de su perro policía, Deny.

Otro agente resultó gravemente herido y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Los médicos le salvaron las piernas, aunque perdió el ojo izquierdo, según El Comercio.