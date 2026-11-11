Contratan despacho para el caso Huang; accionistas presentan demanda

Los consejeros independientes de la empresa de microprocesadores Nvidia contrataron a Joon H. Kim, exfiscal federal interino de Nueva York, y a su despacho Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para investigar al fundador y director ejecutivo Jensen Huang por un presunto caso de espionaje.

Kim se labró una reputación como fiscal durante sus dos etapas en las fiscalía federal de Manhattan, una de las oficinas de las fiscalías más poderosas del Departamento de Justicia.

La junta había anunciado el domingo la pesquisa, tras la admisión de Huang de una infidelidad con una mujer, identificada por medios periodísticos como Alice Huang y presuntamente espía de China.

En un correo a sus empleados, Huang escribió: “Le fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa”.

El consejo de administración de Nvidia también afirmó el domingo que no tiene motivos para creer que ni la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos.

The New York Times y el Financial Times informaron que agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que Alice Huang, vinculada con la empresa Megaspeed, cliente de Nvidia, está relacionada con la inteligencia china y habría pasado información a Pekín.

Una infidelidad admitida no prueba espionaje, y Nvidia no ha dado por probado nada de eso.

La junta dice que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido la seguridad nacional ni secretos de la empresa.

El presidente estadunidense Donald Trump dijo el lunes que el FBI investiga el caso, pero que Huang “no tenía idea de que la mujer fuera una espía”.

Acusación colectiva

Accionistas de Nvidia demandaron a la empresa y a su director ejecutivo Jensen Huang en relación a la supuesta relación extramarital del empresario con una mujer acusada de ser espía china.

La firma legal estadunidense Rosen Law Firm dijo que presentó una demanda colectiva en la que acusa a Huang y el gigante de la inteligencia artificial Nvidia de no revelar a los accionistas esta relación.

La demanda presentada el lunes en una corte federal de California señala que Huang y Nvidia engañaron a los accionistas sobre las preocupaciones de seguridad nacional que plantea la relación, y que sus declaraciones engañosas “inflaron artificialmente” las acciones de Nvidia.

La relación sentimental de Jensen con Alice Huang facilitó el envío de chips de Nvidia por valor de al menos 7,500 millones de dólares a empresas chinas, publicó ayer The Information, basándose en la información de personas que la conocen.

Huang es una figura central en el auge de la inteligencia artificial y un asesor informal del presidente Donald Trump, quien se opone a regular esa industria para evitar que China tome la delantera en su desarrollo.

China compite por la supremacía tecnológica con Estados Unidos, que restringe la exportación de los chips de silicona más avanzados.

Nvidia es el líder mundial en la fabricación de los chips empleados para entrenar y operar modelos de IA.

Las acciones del fabricante de chips se desplomaron después de que Nvidia abriera una investigación sobre los informes de que Huang había sido “el objetivo de una operación de inteligencia extranjera”, que Pekín niega.

El dato

Su prestigio

· El despacho cuenta con una práctica de litigios de alto impacto.

· Recientemente, lideró la investigación encargada por la NBA sobre las acusaciones de irregularidades en el límite salarial de Los Angeles Clippers.