Nuevo sismo de magnitud 4.8 sacude Granada, España; obliga a desalojos en viviendas y comercios

La provincia de Granada, en España, registró este martes a las 10:37 horas un terremoto de magnitud 4.8, con epicentro al noroeste de Gójar y una profundidad de 5 kilómetros. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirmó que el movimiento sísmico se sintió también en Almería, Málaga y Córdoba.

El sismo forma parte de la serie iniciada el 14 de agosto y que tuvo como principal evento el terremoto de magnitud 4.8 del día 15. Desde entonces se han contabilizado cerca de un centenar de réplicas, aunque ninguna había superado los 3.3.

Este martes, sin embargo, se registraron varias réplicas de gran intensidad: a las 11:35 una de 4.3 en Alhendín, a las 12:39 otra de 4.2 en la misma localidad, y a las 10:53 un temblor de 3.9 en Churriana de la Vega, especialmente sentido en el área metropolitana.

La Junta de Andalucía confirmó que tres personas resultaron heridas de carácter leve, entre ellas una menor trasladada al hospital. La Guardia Civil ordenó el desalojo preventivo de cinco edificios en Las Gabias, con daños estructurales que afectan a unas 100 viviendas.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, anunció que la ciudad elevó la fase de preemergencia a emergencia, situación operativa 1, tras la reunión del comité asesor de riesgos sísmicos. La Policía Local recibió 229 llamadas, los Bomberos 168 y el 092 otras 61, principalmente para solicitar información. Se detectaron daños en nueve puntos y se cortaron siete calles por caída de cascotes y elementos de fachadas.

Carazo pidió calma a la población y recomendó comunicar cualquier grieta detectada en viviendas, permanecer en casa si la estructura no presenta daños y evitar situarse en la línea de las fachadas.

El vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, confirmó los tres heridos y señaló que se convocará de manera inmediata el comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, pidió “máxima prudencia” y recordó que los expertos advierten de posibles nuevas réplicas:

Los movimientos sísmicos y las réplicas pueden continuar en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor”

El Patronato de la Alhambra evacuó de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba, interrumpiendo las visitas públicas durante toda la jornada. El equipo de Conservación, junto con expertos de la Universidad de Granada, realiza inspecciones detalladas en las instalaciones.

El Ayuntamiento y la Diputación de Granada cerraron edificios públicos no asistenciales y reforzaron los equipos de emergencia, especialmente en el barrio del Zaidín.

El centro comercial Nevada de Armilla, uno de los más grandes de España, desalojó a usuarios y trabajadores, concentrando a los empleados en el aparcamiento exterior como medida preventiva.

En Las Gabias, el Ayuntamiento habilitó el teatro municipal para acoger a las familias afectadas por el desalojo de viviendas que no cuentan con alternativas de realojo inmediato.