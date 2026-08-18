Adolescente transmite tiroteo en vivo a través de Facebook; reportan un estudiante muerto

Un estudiante de noveno grado, de entre 14 y 15 años, abrió fuego contra compañeros y profesores en el Ateneo de Zamboanga, al sur de Filipinas, mientras transmitía el ataque en Facebook con una cámara corporal. El tiroteo ocurrió a las 7:50 de la mañana y dejó un estudiante muerto y varios heridos.

La Policía filipina confirmó que el atacante disparó en múltiples ocasiones antes de quitarse la vida al lanzarse desde el quinto piso del instituto.

Las autoridades informaron que el tirador mató a un estudiante de décimo grado e hirió al menos a tres personas más, aunque medios locales como ABS-CBN elevaron la cifra a nueve lesionados.

El tiroteo en el Ateneo de Zamboanga, transmitido en vivo por el atacante, dejó un estudiante muerto y varios heridos, generando alarma nacional en Filipinas. Especial

El alcalde de Zamboanga, Khymer Adan Olaso, declaró que el adolescente ingresó al plantel “con un rifle y una pistola” y transmitió el ataque en directo. El video, que mostraba el cañón de un arma avanzando por los pasillos y descargando munición en un aula, fue reproducido cientos de veces antes de ser eliminado de Facebook, aunque seguía circulando en otras plataformas como X.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó una investigación exhaustiva y reforzar la seguridad en las escuelas para evitar que se repitan tragedias similares.

La Oficina de Aduanas (BOC) retiró del cargo al padre del atacante, comandante del puerto de Zamboanga, para garantizar una investigación imparcial. En un comunicado, la institución adelantó que se indaga si una de las armas utilizadas era propiedad del padre, agente armado del Estado filipino.