Preocupa tendencia suicida en el portaviones USS Abraham Lincoln; 8 meses en altamar

SAN DIEGO.— La señora Anabelle Loma, residente de San Diego, dijo que el abogado de oficio del portaviones USS Abraham Lincoln, desplegado en Oriente Medio, le llamó para informarle que su esposo intentó tirarse por la borda para quitarse la vida, y es posible que, en consecuencia, lo den de baja en la marina sin honores.

“Tiene miedo”, dijo la señora, al opinar que lo que necesitan su esposo y muchos otros en el portaviones es ayuda, no castigos.

El USS Lincoln, que tiene base en San Diego, zarpó en noviembre del año pasado con destino al Pacífico y debió regresar a principios de mayo, pero sin aviso previo fue enviado a la guerra con Irán sin definir cuándo volverá a California.

El portaviones atraviesa una situación de desabasto de alimentos, agua contaminada y un encierro agotador porque los efectivos deben permanecer por separado en muy pequeños compartimentos cerrados.

De acuerdo con Military Times, un diario independiente especializado en temas militares, hasta ahora se sabe de varios marineros que han intentado saltar por la borda para morir, debido a las presiones y condiciones en el barco.

La señora María Rodríguez, también de San Diego, dijo que en una llamada su esposo le contó que alcanzó a detener a un marino que corría para arrojarse al mar. Como el marino insistía en quitarse la vida, el ruido llamó la atención de otros efectivos que ayudaron a sujetar al hombre.

El Lincoln tiene capacidad para 5 mil marinos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trum aseguró el viernes que el USS Lincoln no llevaba desplegado “ni remotamente el tiempo suficiente”.

En un encuentro con cientos de familiares de los marinos en San Diego, el secretario interino de la Marina, Hung Cao, dijo que el portaviones Theodore Roosevelt se prepara para sustituir al Lincoln.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que las informaciones de los últimos días son una “distorsión” de la realidad, pero de todas formas ha puesto en marcha planes para enviar un portaviones de relevo (según ABC News es el USS George Washington, actualmente en el Pacífico).

El jefe del Centcom, el almirante Brad Cooper, dijo en comunicado que la situación en el Lincoln “es singularmente desafiante y dura, y cada uno de nosotros, reacciona a los factores estresantes de diferentes maneras”.

Pero argumentó que ese portaviones es el que registra menos casos que requieren de atención mental entre los 11 en activo.

Amenaza atacar ahora a Omán

WASHINGTON.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si “se interpone” en un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz, e hizo un llamado a la república islámica para que se rinda al concluir el memorando de 60 días.

“Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos”, le dijo Trump al periodista de Fox News Trey Yingst, al referirse a las conversaciones en curso entre Omán e Irán para controlar el estrecho de Ormuz, paralelas a los acercamientos que lleva adelante Estados Unidos.

Trump aseguró que los funcionarios iraníes “quieren llegar a un acuerdo, pero no van a hacer el tipo que considero necesario”.

Por su parte, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, afirmó que el plazo de 60 días para las negociaciones iraní-estadunidenses incluido en el memorando de entendimiento de junio ha quedado sin efecto debido a las “violaciones” cometidas por Estados Unidos.

AFP