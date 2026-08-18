Elementos de ICE detienen a mexicano con 126 kilos de metanfetaminas
HSI Atlanta arrestó a Pedro Guadarrama-Loza, migrante mexicano reincidente, con 126 kilos de metanfetamina; el DHS confirmó que será expulsado tras múltiples deportaciones previas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE arrestó el 13 de agosto a Pedro Guadarrama-Loza, inmigrante ilegal mexicano con antecedentes penales, durante una entrega controlada en una residencia de Atlanta. En el operativo se incautaron 126 kilogramos de metanfetamina.
Guadarrama-Loza cuenta con una condena previa por tráfico de drogas, un delito grave, además de un arresto por conducir sin licencia en Georgia. Según su propio testimonio, ingresó ilegalmente a Estados Unidos por primera vez en 2004, cerca de Austin, Texas.
Un juez de inmigración emitió una orden final de expulsión en mayo de 2008, y fue deportado días después. Posteriormente reingresó ilegalmente y fue deportado por segunda vez en junio de 2017, durante la administración Trump. Sin embargo, volvió a entrar de manera irregular por tercera ocasión en una fecha y lugar desconocidos.
Este delincuente indocumentado mexicano fue arrestado con 126 kilogramos de metanfetamina, tiene antecedentes penales por narcotráfico y ya ha sido deportado de nuestro país dos veces. Gracias al arduo trabajo de los valientes hombres y mujeres del HSI, este narcotraficante ya no está en nuestras calles y pronto será expulsado de nuestro país. Ya no podrá vender su veneno en las calles estadounidenses ni poner en peligro vidas estadounidenses”, señaló un portavoz del DHS.
Guadarrama-Loza permanecerá bajo custodia federal en espera de un nuevo proceso de expulsión, mientras las autoridades destacan que su reincidencia constituye un delito grave de reingreso ilegal.