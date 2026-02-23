Nueva York decreta toque de queda por tormenta invernal histórica

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este domingo un toque de queda temporal en la metrópolis de más de ocho millones de habitantes ante la llegada de una violenta tormenta de nieve que ya comenzó a azotar el noreste de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que las condiciones de ventisca se “materializarán rápidamente” desde Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra, lo que hará que viajar sea “extremadamente peligroso”.

La nieve podría caer a un ritmo de entre cinco y casi ocho centímetros por hora en el punto álgido de la tormenta, que afecta a casi 54 millones de personas.

La noche del domingo, la tormenta ya azotaba Nueva York y reducía la visibilidad a tal punto que los rascacielos de Wall Street apenas se distinguían desde el vecino barrio de Brooklyn. Meteorólogos advirtieron sobre posibles cortes de energía debido a la intensa nevada y las fuertes ráfagas de viento.

Un ciclista avanza por Times Square bajo una intensa nevada durante la tormenta invernal que afectó a Nueva York el 22 de febrero de 2026. AFP

A las 19:30 horas locales (00:30 GMT del lunes), al menos 22,895 clientes estaban sin suministro eléctrico en Nueva Jersey, según el sitio especializado PowerOutage.us.

En Nueva York, Mamdani indicó que calles, autopistas y puentes cerrarían desde las 21:00 horas del domingo hasta el mediodía del lunes.

La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década”, advirtió en conferencia de prensa, al instar a los residentes a “evitar todos los viajes no esenciales”.

Solo se permitirán “algunos viajes esenciales y urgentes”.

Brandon Smith, residente de Brooklyn de 33 años, señaló que algunos centros de trabajo seguían abiertos pese al cierre de carreteras.

Va a ser difícil para la mayoría de los neoyorquinos desplazarse porque aun así tenemos que ir a trabajar. Es lamentable que las carreteras estén cerradas mientras los trabajos no dejan de llamarnos”, afirmó.

El NWS alertó que la nieve intensa, los fuertes vientos y la baja visibilidad provocarán condiciones de viaje “peligrosas o imposibles”.

Se esperan ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora durante la noche del domingo y el lunes, según la agencia.

Las condiciones empeorarán en las próximas horas

Autoridades de Nueva York prevén un deterioro adicional del clima, con nevadas significativas durante la noche y el lunes.

Se estiman acumulaciones de entre 45 y 60 centímetros de nieve en la ciudad, y hasta 70 centímetros en algunas zonas, además de fuertes vientos.

Las escuelas permanecerán cerradas el lunes y la ciudad desplegará recursos para apoyar a personas que requieran refugio, detalló Mamdani.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia a partir del mediodía del domingo, lo que libera fondos y agiliza el despliegue de recursos ante la contingencia.

En Boston también se preparan para condiciones extremas y se declaró una “alerta por nieve”. Allí se prevén hasta 60 centímetros de acumulación, informó la alcaldesa Michelle Wu, quien calificó la tormenta como “de magnitud histórica”.

Vuelos cancelados y transporte afectado

El NWS advirtió sobre “fuertes nevadas, vientos violentos e inundaciones costeras” por la “importante tormenta invernal”.

Las condiciones podrían volver imposibles los desplazamientos a lo largo de la carretera interestatal I-95, desde el norte de Baltimore hasta Boston, que conecta ciudades como Nueva York y Filadelfia.

Más de 3,500 vuelos fueron cancelados este domingo, según el sitio especializado FlightAware, con los aeropuertos del área de Nueva York entre los más afectados.

