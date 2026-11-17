Casi medio siglo después de despegar rumbo a Júpiter y Saturno, la sonda Voyager 1 de la NASA se prepara para cruzar una frontera que ningún objeto fabricado por el ser humano había alcanzado: quedar a un día luz de la Tierra, una distancia tan inmensa que hasta una señal de radio necesita 24 horas completas para llegar a ella.

Según los cálculos de la agencia espacial estadunidense, la nave llegará a esa marca este miércoles 18 de noviembre, a las 5:16:07 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, es decir, a las 4:16 de la madrugada en el centro de México.

Un mensajero que tarda un día en escuchar

Un día luz no mide tiempo, sino distancia: es el trayecto que recorre la luz en el vacío durante 24 horas, unos 25 mil 902 millones de kilómetros, de acuerdo con la NASA, que redondea la cifra en 26 mil millones de kilómetros.

Para dimensionarlo, la luz tarda 1.3 segundos en cubrir los 384 mil 400 kilómetros que separan la Tierra de la Luna y entre tres y 22 minutos en llegar a Marte, según la agencia. La Voyager 1 quedará unas 67 mil veces más lejos que nuestro satélite natural. La luz del Sol, en cambio, llega a la Tierra en unos ocho minutos.

La NASA invitó a celebrar el hito con el evento "Shine Bright for Voyager's Light-Day". Generada con IA.

En términos prácticos, una orden enviada desde el centro de control tardará 24 horas en llegar a la sonda, y su respuesta necesitará otras 24 horas para volver, lo que suma un intercambio de 48 horas.

Suzy Dodd, gerente del proyecto Voyager en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), explicó que, al llegar a ese punto, cada instrucción que envíe el equipo tardará un día en alcanzar a la nave y otro más en conocerse su reacción.

Cruzar la marca no provocará ningún cambio físico en la sonda: se trata de un hito simbólico, pero uno que ninguna otra nave construida por la humanidad había alcanzado.

De Júpiter al espacio interestelar

La Voyager 1 despegó el 5 de septiembre de 1977, con la misión inicial de estudiar Júpiter y Saturno. Desde febrero de 1998, cuando superó a la Pioneer 10, es el objeto más lejano creado por el ser humano.

En agosto de 2012, la sonda se convirtió en el primer objeto fabricado por la humanidad en adentrarse en el espacio interestelar, más allá de la burbuja protectora del Sol.

Antes de esa travesía, el 14 de febrero de 1990, la nave giró su cámara hacia casa y fotografió a la Tierra como un punto diminuto desde unos 6 mil millones de kilómetros, el célebre retrato conocido como el "pálido punto azul".

Hoy continúa su ruta con el Disco de Oro, un mensaje de la humanidad, a una velocidad cercana a los 61 mil kilómetros por hora, según la NASA.

Lo que viene después del hito

Según la NASA, la Voyager 1 habrá tardado 49 años, dos meses y 11 días en recorrer ese día luz. Su sonda gemela, la Voyager 2, va en camino de alcanzar un día luz de distancia en noviembre de 2035, de acuerdo con la agencia.

Para celebrar el momento, la NASA organizó "Shine Bright for Voyager's Light-Day", un evento que invitó al público a sumarse después de la puesta de sol de este martes, la víspera del hito.

Así, mientras en la Tierra amanece el miércoles, la Voyager 1 seguirá su camino en silencio, con un mensaje de 1977 rumbo a un lugar al que ningún objeto humano había llegado antes.