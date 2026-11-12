El telescopio Euclid sienta las bases para cartografiar el universo y estudiar la materia oscura

El telescopio espacial Euclid presentó el jueves sus primeros datos, con imágenes de 900 millones de galaxias obtenidas tras 13 meses de observaciones, un avance que marca el inicio de un ambicioso proyecto para cartografiar el universo y sentar las bases de futuras investigaciones científicas.

"Si quisiéramos recorrer una por una las imágenes de las galaxias que aparecen allí, no nos alcanzaría una vida humana", afirmó entusiasmado a la AFP Marc Sauvage, astrofísico del Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) de Francia y responsable del consorcio Euclid.

Desde el lanzamiento de la misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) en julio de 2023, el telescopio se encuentra a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, y su objetivo es explorar la composición y la evolución de la materia oscura.

Los astrónomos estiman que la materia visible, la que compone las estrellas, los planetas y las galaxias, representa apenas alrededor del 5 por ciento del universo. El resto estaría constituido por materia oscura (27 por ciento) y energía oscura (68 por ciento), dos componentes invisibles que los científicos todavía no observaron directamente.

Una primera entrega con el universo visible

En junio pasado, el satélite presentó una imagen excepcional del disco de nuestra galaxia y de su brillante centro, un anticipo muy pequeño, pero espectacular, de la enorme primera entrega de datos que se hizo pública el jueves.

Esta abarca el universo visible y representa apenas 14 por ciento de todo lo que Euclid proporcionará en última instancia. Incluye imágenes del cielo de una riqueza nunca antes vista, que pueden recorrerse durante horas para observar los detalles de las galaxias y las estrellas, destacó Sauvage.

Euclid captó imágenes de 900 millones de galaxias en 13 meses. AFP

"Para alguien fascinado por las formas de los objetos celestes, es casi como participar en una búsqueda del tesoro", describió.

Los datos también incluyen conjuntos de información elaborados por el consorcio de científicos, que son igualmente impresionantes.

Cada objeto de estas imágenes fue detectado, medido, catalogado e interpretado", explicó Sauvage. Estas cientos de millones de galaxias "están identificadas no solo por su posición, sino también por su color, tipo, forma, masa y distancia", señaló.

La ESA contabiliza 15 mil posibles lentes gravitacionales, más de 60 mil cuásares y más de 160 millones de espectros luminosos. La publicación de los datos viene acompañada por ocho primeros artículos científicos.

Lentes gravitacionales: el rastro de la materia oscura

"El interés de un telescopio como Euclid es realizar observaciones sistemáticas de todo el cielo. Vamos a observar muchos objetos que son difíciles de encontrar porque no sabemos dónde buscarlos. Es el caso de las lentes gravitacionales", detalló Sauvage.

Estos objetos de gran masa, como una galaxia o un cúmulo de galaxias, desvían la luz procedente de una fuente situada detrás de ellos. Al actuar como telescopios naturales, permiten estudiar galaxias muy lejanas y poco luminosas y, en particular, conocer mejor su masa.

Siempre es complicado determinar la masa de los objetos, ya que solo una parte de la masa de las galaxias es visible. Una gran parte es oscura y está relacionada con la materia oscura. Y es esta la que predomina en la formación de estas lentes gravitacionales", enfatizó el astrofísico.

Por otra parte, ya se sabía que Euclid había detectado los cuásares más antiguos jamás observados y los objetos más luminosos del universo. También demostró una capacidad sin precedentes para detectar estructuras con bajo brillo superficial.

Los modelos actuales sobre la formación de las galaxias prevén que, en determinadas etapas, las galaxias grandes absorben a las pequeñas y dejan a su alrededor un conjunto de restos galácticos. Sin embargo, los modelos teóricos predecían muchas más galaxias pequeñas de las que se habían observado.

"Esto podría permitir conciliar las observaciones con la teoría", destacó Sauvage.

En junio, el telescopio mostró una imagen del disco de la Vía Láctea y su centro. AFP

Ahora, investigadores de todo el mundo podrán trabajar con estos datos.

"Es como si hubiéramos realizado un censo muy detallado de la población francesa y se lo entregáramos a un grupo de sociólogos", comparó el investigador.

En junio de 2027, el consorcio publicará nuevos resultados sobre el universo oscuro, y queda por ver si Euclid estará a la altura de su apodo de detective del universo oscuro.

"Los indicadores son buenos", reconoció Sauvage.