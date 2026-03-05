Guerra en Oriente Medio se extiende con ataques de Irán a los kurdos en Irak

Nuevas explosiones estremecieron este jueves Teherán, mientras Irán afirma haber atacado a grupos kurdos en Irak, lo que hace temer que la guerra en Oriente Medio se extienda todavía más y su impacto en la economía mundial se acentúe.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

Privado de su líder supremo, Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos, y de altos mandos militares, la república islámica ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo.

La guerra ha puesto de nuevo "a prueba" la economía mundial, advirtió el jueves la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Corea del Sur ya anunció un millonario fondo de estabilización del mercado tras una caída histórica de la Bolsa de Seúl.

Y China, por miedo a una escasez, pidió a sus principales refinerías que suspendan sus exportaciones de gasóleo y gasolina, informó el jueves la agencia Bloomberg.

Advertencias

Irán afirmó haber lanzado misiles contra los cuarteles generales de las fuerzas kurdas en la región autónoma del Kurdistán iraquí, que acoge a tropas estadounidenses.

Hemos atacado con tres misiles los cuarteles generales de los grupos kurdos opuestos a la revolución en el Kurdistán iraquí", indica un comunicado militar citado el jueves por la agencia Irna.

Estos bombardeos, que según un portavoz causaron la muerte de un miembro de un grupo kurdo iraní en el exilio, llegaron precedidos por advertencias de las autoridades iraníes.

Los grupos separatistas no deben imaginarse que ha soplado un viento nuevo e intentar actuar", advirtió Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

La Casa Blanca desmintió el miércoles las informaciones de varios medios de comunicación según las cuales Estados Unidos tenía la intención de armar a las milicias kurdas contra Irán para provocar un levantamiento.

Sin embargo, confirmó que el presidente Donald Trump habló con "dirigentes kurdos" que estaban en una base de Washington en el norte de Irak.

El republicano obtuvo una victoria política el miércoles, cuando el Senado rechazó una resolución destinada a limitar sus poderes en esta guerra.

El miércoles, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico.

Las autoridades de Sri Lanka, que dirigen las operaciones de búsqueda, dieron cuenta de al menos 87 marinos muertos y decenas de desaparecidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de cometer una "atrocidad".

Con información de AFP.

