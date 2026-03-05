Exhiben creaciones de artesanas oaxaqueñas en el Meapo

La exposición Mujeres. Creadoras de historias reunirá 100 piezas de arte popular elaboradas por oaxaqueñas de las ocho regiones, quienes tienen en el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca (Meapo) el punto de encuentro para mostrar y ofertar su trabajo original.

La exposición se inaugura el domingo 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, profundamente vinculado con ellas porque representan la fuerza laboral predominante, actuando como las principales guardianas de la cultura y el patrimonio.

Carlomagno Pedro Martínez, director del Meapo, estima que las mujeres constituyen aproximadamente 65% del sector artesanal, y predomina la labor femenina en ramas como latextil (bordados y telares), la alfarería, la cerámica y la cestería.

Las artesanas mantienen vivas técnicas ancestrales, transmitiendo conocimientos de generación en generación. Lo cual conlleva a una resistencia cultural. El trabajo artesanal femenino es visto como una forma de ‘crear historias’, manteniendo la memoria de sus pueblos frente a la modernidad”, apuntó.

Mujeres. Creadoras de historias presentará piezas de maestras artesanas como Angélica Vásquez, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011; Elida Merino, artesana y profesora bilingüe de San Pedro Amuzgos; Carolina Hernández, mixteca de San Juan Colorado; Elodia Martínez, de San Blas Atempa y maestras alfareras del barro negro, de San Bartolo Coyotepec.

Sobre la muestra Mujeres. Creadoras de historias

La muestra busca proyectar el arte creativo femenino y rendir homenaje a las creadoras en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Las obras representan la diversidad cultural del estado a través de diversas ramas artesanales, reflejando las tradiciones y el talento de las comunidades oaxaqueñas

El enfoque cultural consiste en la exhibición de indumentaria, bordados y técnicas milenarias, con un énfasis especial en las piezas que elaboran en cualquier técnica que da identidad, memoria colectiva y resistencia cultural. Participan mujeres artesanas de diversas comunidades, incluyendo la herencia de comunidades indígenas y afromexicanas.

El Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca se localiza en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, un recinto dedicado exclusivamente a la preservación y difusión del arte popular del estado.

