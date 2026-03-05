Irán dice que EU "lamentará" haber hundido buque; afirma haber atacado petrolero

El canciller de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de cometer una "atrocidad" al hundir un buque de guerra de la república islámica frente a las costas de Sri Lanka y advirtió que Washington "lamentará amargamente" el precedente sentado.

Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2.000 millas (3.200 kilómetros) de las costas de Irán. La fragata Dena, invitada por la Armada de India y con casi 130 marinos a bordo, fue atacada en aguas internacionales sin previo aviso", publicó en X.

"Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado", añadió.

Continúa la búsqueda de los marineros iraníes desaparecidos

Los equipos de rescate militares de Sri Lanka respondieron a una llamada de socorro realizada a primera hora de la mañana del miércoles por el IRIS Dena y encontraron a 32 supervivientes.

Las operaciones de búsqueda y rescate de las aproximadamente 10 personas que siguen desaparecidas continuarían el jueves, según informaron las autoridades.

Los 32 marineros rescatados estaban siendo atendidos por heridas leves y podrían ser dados de alta del hospital el jueves, según informaron las autoridades. Dos policías custodiaban la entrada de la sala n.º 58 del hospital

Irán asegura que impactó buque petrolero de EU

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, afirmaron este jueves que un misil iraní impactó un petrolero de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en el sexto día de guerra.

El barco en cuestión "fue alcanzado por un misil en el norte del Golfo Pérsico" y "actualmente está en llamas", anunciaron los Guardianes, en un comunicado leído en la televisión estatal, sin ofrecer más detalles.

El incidente, que aún no ha sido confirmado de forma independiente, se produce mientras los Guardianes afirman tener "control total" del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo.

La Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado difundido el jueves por los medios de comunicación estatales que, en tiempo de guerra, el paso por el estrecho de Ormuz estará bajo el control de la República Islámica.

Con información de AFP y Reuters.

*mcam