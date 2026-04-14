No es juego: Estados Unidos contrata gamers para cubrir falta de controladores aéreos

La escasez de controladores aéreos en Estados Unidos ha llevado a las autoridades a explorar caminos poco convencionales. En un giro llamativo, el gobierno decidió mirar hacia una comunidad que, hasta hace poco, parecía lejana al sector aeronáutico: los gamers.

Lejos de ser una ocurrencia pasajera, la estrategia responde a una necesidad urgente dentro de un sistema clave para la seguridad y operación aérea.

De los videojuegos a la torre de control: una apuesta inesperada

La Administración Federal de Aviación, junto con el Departamento de Transporte, anunció que abrirá un nuevo periodo de solicitudes para reclutar controladores aéreos, con una campaña que habla el lenguaje de las nuevas generaciones. Conceptos como “subir de nivel” o “misiones” forman parte del mensaje, diseñado para conectar con jóvenes familiarizados con el mundo digital.

Para llegar a la próxima generación de controladores de tráfico aéreo, debemos adaptarnos”.

El objetivo es claro: atraer talento en un contexto donde el sistema enfrenta una falta estructural de personal. Actualmente, hay cerca de 11 mil controladores activos y unos 4 mil en formación, pero la demanda sigue superando la capacidad disponible.

La campaña incluso incorpora referencias a videojuegos populares como Fortnite, League of Legends y Madden NFL, mostrando paralelismos entre la rapidez de reacción en pantalla y la toma de decisiones en tiempo real dentro de una torre de control.

No es un juego, es una carrera”.

Más allá del tono llamativo, la iniciativa busca destacar que muchas de las habilidades desarrolladas en los videojuegos pueden ser transferibles a un entorno profesional altamente exigente.

Un sistema bajo presión que necesita nuevas soluciones

La decisión de reclutar gamers no surge en el vacío. La aviación estadounidense arrastra desde hace años un déficit de personal que se ha agravado por factores como la pandemia, jubilaciones y problemas en los procesos de contratación. Según reportes oficiales, el número de controladores ha disminuido en la última década, generando presión operativa en aeropuertos y rutas clave.

Diversos estudios citados por las autoridades indican que los jugadores frecuentes suelen desarrollar habilidades como la concentración sostenida, la capacidad de procesar múltiples variables al mismo tiempo y la toma de decisiones bajo presión. Estas competencias son fundamentales para gestionar el tráfico aéreo, donde cada segundo cuenta y los errores pueden tener consecuencias graves.

Además, el perfil del controlador aéreo está cambiando. Aunque tradicionalmente se asociaba con formación universitaria específica, hoy se busca ampliar el espectro de candidatos. Esto abre la puerta a una mayor diversidad de perfiles, incluyendo personas con habilidades técnicas adquiridas fuera de entornos académicos tradicionales.

El atractivo económico también juega un papel importante. Tras tres años de experiencia, un controlador aéreo puede alcanzar ingresos promedio superiores a los 155 mil dólares anuales, además de contar con capacitación pagada y beneficios gubernamentales.

Sin embargo, detrás de esta oportunidad hay un trabajo de alta exigencia. La labor implica jornadas intensas, atención constante y decisiones críticas en tiempo real. Un error mínimo puede desencadenar situaciones de riesgo, lo que convierte a esta profesión en una de las más demandantes del sector público.

Paralelamente, la FAA impulsa un proceso de modernización tecnológica para actualizar sistemas que aún dependen de herramientas obsoletas. La incorporación de nuevos perfiles, junto con tecnología más avanzada, forma parte de un intento por fortalecer la infraestructura aérea del país.

Apostar por los gamers no es solo una estrategia de marketing, sino una señal de cómo están cambiando las formas de reclutar talento. La frontera entre habilidades digitales y profesiones críticas se vuelve cada vez más difusa, abriendo nuevas rutas laborales en sectores donde antes parecía impensable.