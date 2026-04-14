Bombardeo de Israel deja diez muertos en Gaza; van 750 palestinos asesinados desde alto al fuego

La Defensa civil de Gaza informó que un niño de tres años se encontraba entre las 10 personas muertas en ataques israelíes separados en la parte norte del territorio palestino.

Varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital "tras un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un vehículo de la policía" en Ciudad de Gaza, indicó Mahmud Basal, portavoz de la organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás.

Basal identificó al niño de tres años como Yahya al-Mallahi.

El hospital confirmó haber recibido los cuerpos de las víctimas.

Contactado por la AFP, el ejército israelí declaró que está "verificando" la información.

En un comunicado, el Ministerio del Interior de Gaza afirmó que aviones de guerra israelíes "atacaron un vehículo policial" en el centro de la ciudad, "causando varios muertos y heridos".

Bassal también dijo que otra persona había muerto por fuego israelí en la zona norte de Beit Lahia más temprano el martes.

Israel ha justificado sus numerosos ataques mortales a civiles asegurando que los "terroristas" los usan de escudo. REUTERS

El ejército de Israel justificó el ataque asegurando que sus tropas habían identificado a un "terrorista armado" en la zona de la llamada Línea Amarilla —detrás de la cual sus fuerzas se han retirado— que se acercó a su posición.

El ejército señaló que fue abatido en un ataque, pero no estaba claro si se refería al mismo incidente en Beit Lahia.

Imágenes de la AFP en Gaza muestran a palestinos reunidos alrededor del cuerpo de un hombre, antes de transportarlo en una camilla para su funeral, en calles rodeadas de escombros, en el centro de una ciudad en ruinas.

El martes por la noche, la Defensa Civil informó de otras tres muertes en otro ataque cerca de un cruce del campo de refugiados de Al Shati, en la ciudad de Gaza.

El hospital Al Shifa confirmó que recibió cinco cuerpos procedentes de "un bombardeo de un dron israelí con dos misiles contra un grupo de ciudadanos frente a unos almacenes de generadores eléctricos" en Al Shati.

Las fuerzas armadas no ofrecieron una respuesta inmediata respecto al último ataque.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra, desencadenada por un ataque de una magnitud sin precedentes del movimiento palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Al menos 757 palestinos han muerto desde el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, y cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

El ejército israelí registró cinco soldados muertos en sus filas desde el inicio de la tregua.

Con información de AFP.