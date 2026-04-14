Ejército de Estados Unidos mata a cuatro presuntos narcotraficantes en el Pacífico

El ejército estadounidense aseguró que mató a cuatro presuntos narcotraficantes más que navegaban en una lancha por la zona oriental del océano Pacífico.

Según informó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en X, este fue el cuarto ataque contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas de los últimos días en el océano Pacífico oriental.

Con estas cuatro víctimas, el número de fallecidos a manos de la Armada estadounidense desde principios de septiembre de 2025 es de al menos 174, de acuerdo con un recuento elaborado por la AFP.

Dos presuntos traficantes murieron el lunes, y el sábado cayeron cinco ocupantes de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en operaciones similares, dijo el Southcom.

La administración de Donald Trump insiste en que sostiene una guerra contra lo que denomina "narcoterroristas" que operan en América Latina.

Sin embargo, no ha aportado pruebas que demuestren que las embarcaciones atacadas estaban involucradas en el tráfico de drogas.

Expertos jurídicos internacionales y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyan ejecuciones extrajudiciales, ya que han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza para Estados Unidos.

Expertos advierten posibles ejecuciones extrajudiciales en operativos de EU. AFP

Ataques a narcolanchas en la mira

El incremento de operativos letales en el Pacífico oriental forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración de Donald Trump, que desde su regreso al poder ha endurecido el enfoque militar contra el narcotráfico en aguas internacionales.

De acuerdo con reportes de la Agence France-Presse, el saldo acumulado de al menos 174 muertos desde septiembre de 2025 evidencia un patrón sostenido de uso de la fuerza letal, en contraste con administraciones previas que privilegiaban la interdicción, decomiso y judicialización de los detenidos.

Analistas en seguridad advierten que este viraje implica una expansión de facto del teatro de operaciones militares estadounidenses más allá de su territorio, sin un marco jurídico internacional claro.

Diversos organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han cuestionado la legalidad de estos ataques, señalando que Washington no ha presentado evidencia verificable que sustente que las embarcaciones destruidas transportaban drogas o representaban una amenaza inminente.

En sus análisis, subrayan que el uso de fuerza letal contra civiles en altamar, sin procesos de identificación, detención o juicio, podría constituir ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional humanitario.

Estas críticas se ven reforzadas por la ausencia de investigaciones independientes sobre los incidentes.

Aumentan los ataques contra embarcaciones en el Pacífico sin pruebas concluyentes.

En el plano geopolítico, especialistas en relaciones internacionales sostienen que la narrativa de “narcoterrorismo” promovida por Washington responde tanto a objetivos de política interna como a un intento de reforzar su influencia en América Latina.

Sin embargo, gobiernos de la región han evitado respaldar abiertamente estas acciones, mientras crece la preocupación por la soberanía y el precedente que sientan este tipo de intervenciones unilaterales.

Informes del Washington Office on Latin America advierten que la militarización de la lucha antidrogas históricamente ha incrementado la violencia sin reducir de manera significativa el flujo de estupefacientes, lo que pone en duda la efectividad y legitimidad de la estrategia actual.