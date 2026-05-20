“Ni uno más”, protestan por muerte de presos políticos en Venezuela

Activistas de derechos humanos y familiares exigieron este miércoles la destitución de las autoridades penitenciarias en Venezuela, tras la muerte de una veintena de presos políticos bajo custodia, varios de ellos víctimas de desaparición forzada.

La protesta se produce en medio de la promesa de 300 nuevas excarcelaciones anunciada la víspera por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, luego de la amnistía decretada por la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

La ONG Foro Penal calcula que al menos 20 presos políticos han fallecido bajo custodia desde 2014.

“El ministro actual, Julio Zerpa, tiene plena responsabilidad por estas muertes y por las de otros detenidos que han perdido la vida bajo custodia del Estado”, declaró Diego Casanova, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). Zerpa fue nombrado por Maduro en junio de 2024.

Manifestantes en Caracas marchan con un ataúd simbólico y pancartas con el lema “Ni uno más”, en protesta por la muerte de una veintena de presos políticos bajo custodia del Estado venezolan AFP

Unas cien personas marcharon hasta el Ministerio de Servicios Penitenciarios en Caracas. Muchos cubrieron sus bocas con cinta adhesiva en señal de protesta silenciosa. Los manifestantes cargaron un ataúd simbólico con los nombres de los fallecidos, acompañado de pancartas con mensajes como “Ni uno más”.

Entre los rostros presentes estuvo el de Víctor Hugo Quero, comerciante de 50 años detenido en enero de 2025 por agentes de inteligencia, cuya muerte fue notificada casi un año después. También el de su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, quien falleció diez días después de conocer el desenlace de su hijo, sometido a desaparición forzada antes de morir.

“Estamos exigiendo consecuencias para quienes dirigen las cárceles, incluido el ministro de Servicios Penitenciarios y todos los responsables. Pedimos su remoción inmediata”, enfatizó Casanova.

Manifestantes en Caracas marchan con un ataúd simbólico y pancartas con el lema “Ni uno más”, en protesta por la muerte de una veintena de presos políticos bajo custodia del Estado venezolan AFP

Tras la captura de Maduro durante una operación estadounidense el 3 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció liberaciones masivas de presos políticos y posteriormente promulgó una ley de amnistía que amplió las excarcelaciones.

De acuerdo con Foro Penal, desde enero se han producido cerca de 800 liberaciones, 186 de ellas bajo la amnistía. El gobierno, por su parte, asegura que 8,000 personas se han beneficiado de la medida vigente desde febrero con 314 excarcelaciones y el resto con libertad plena tras recibir medidas de presentación periódica en tribunales.

Hasta la primera semana de mayo, Foro Penal contabilizaba 457 presos políticos en Venezuela.

Con información de AFP.