EU argumenta lavado de dinero para obstaculizar remesas y congelar cuentas bancarias de migrantes

Una nueva ley que firmó el presidente Trump convierte a todo indocumentado en sospechoso de lavado de dinero para el narcotráfico al momento de usar el sistema financiero estadunidense.

La ley “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos” ordena a las instituciones bancarias a exigir documentos de residencia legal en el país a quienes hagan transferencias de dinero, envíen remesas o tengan cuentas bancarias abiertas con la Matrícula Consular mexicana.

Sin poder hacer remesas ni tener ahorros, la medida contribuirá a propiciar auto deportación.

Sobre las remesas, la ley dice explícitamente que “las transferencias transfronterizas de fondos a bajo precio se han utilizado para facilitar o financiar el terrorismo, tráfico de estupefacientes, trata de personas y otras actividades ilegales”

En cuanto a las cuentas bancarias de los migrantes indocumentados, se “han descubierto centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo mortal en Estados Unidos vinculados con cárteles que tienen su base en México”.

Los migrantes mexicanos enviaron en el 2025 desde Estados Unidos 64 mil millones de dólares, unos 175 millones de dólares diarios; unos 7.3 millones por hora.

Los indocumentados mexicanos han podido abrir cuentas bancarias desde el 2003 en los mayores 80 bancos en Estados Unidos –como US Bank, Chase y Wells Fargo-- al usar la Matrícula Consular como identificación oficial aceptable, por disposición del Departamento del Tesoro. Son cientos de miles de cuentas bancarias.