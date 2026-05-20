Díaz-Canel reacciona a cargos contra Raúl Castro por parte de Estados Unidos

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó este miércoles que la imputación realizada por Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996 constituye una “acción política” carente de “basamento jurídico” y destinada a justificar una “agresión militar” contra la isla.

Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, escribió Díaz-Canel en X.

Sabe bien, porque sobran evidencias documentales, que no se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí vienen haciendo fuerzas militares estadounidenses, con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico", agregó.

Un jurado federal en Florida imputó al exdirigente cubano Raúl Castro, de 94 años, junto con otros cinco acusados, según documentos judiciales difundidos este miércoles. Los cargos están vinculados al derribo de dos aeronaves civiles en 1996, hecho que provocó la muerte de cuatro personas.

Raúl Castro, hermano del fallecido Fidel Castro, gobernó Cuba entre 2008 y 2018 y lideró el Partido Comunista entre 2011 y 2021. De acuerdo con el expediente del tribunal del sur de Florida, enfrenta acusaciones de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos por destrucción de aeronaves.

Un juez aprobó la moción para desclasificar una acusación formal sustitutiva contra Castro, aunque el contenido completo del documento aún no ha sido revelado.

Entre los otros cinco acusados figura un piloto de combate que ya había enfrentado procesos judiciales por el mismo derribo a finales de los años noventa. No está claro si Castro será juzgado, dado que Cuba no extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos.

El Fiscal General en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró este miércoles que Washington espera que Raúl Castro termine en prisión por tres cargos en su contra y sugirió que podría ser detenido si no se entrega voluntariamente.

“Esperamos que se presente aquí por su propia voluntad o de otra manera irá a prisión”, afirmó en una rueda de prensa en Miami.

Con información de AFP.