Netanyahu ordena evacuar 100 asentamientos ilegales en Cisjordania tras presión de EU

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó la evacuación de asentamientos considerados ilegales en Cisjordania, afirmó este domingo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. La medida, según la prensa israelí, respondería a la presión ejercida por Estados Unidos, el aliado más cercano del país.

La construcción y expansión de colonias israelíes en Cisjordania, consideradas ilegales según el derecho internacional, ha aumentado durante el gobierno de Netanyahu. Algunas se establecen por decisión gubernamental; otras surgen como puestos de avanzada no autorizados, formados por caravanas o estructuras precarias.

"Netanyahu dio la orden de evacuar los asentamientos establecidos en las zonas A y B" de Cisjordania, es decir, en las regiones bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, declaró Smotrich durante un coloquio en Jerusalén.

El ministro, aliado clave de Netanyahu dentro del partido Sionismo Religioso, precisó que no comparte la decisión, aunque destacó que el gobierno ha logrado avances en el desarrollo de asentamientos en la Zona C. A finales de agosto, Netanyahu había prometido seguir impulsando el establecimiento de colonias en Cisjordania pese a la presión internacional.

¿Qué puestos serán evacuados?

La orden afecta a puestos de avanzada establecidos por colonos sin autorización oficial del Estado israelí, según fuentes consultadas por Reuters. Estas estructuras suelen consistir en caravanas prefabricadas que albergan a un número reducido de colonos.

El medio israelí Ynet informó que las órdenes involucran a unos 100 puestos en toda Cisjordania, aunque no estaba claro de inmediato cuándo comenzaría la operación. Actualmente existen 340 puestos de avanzada en la región, además de 146 asentamientos reconocidos formalmente por el gobierno israelí, según la organización Peace Now.

Los organismos de la ONU y la mayoría de los gobiernos consideran ilegales todos los asentamientos israelíes según el derecho internacional y estiman que Cisjordania es territorio ocupado. Israel, por su parte, sostiene que se trata de un territorio en disputa.

La visita del embajador de EU y la reacción de los colonos

Un día antes, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, visitó una localidad de Cisjordania, donde se reunió con ciudadanos palestino-israelíes y víctimas de violencia colona.

"El crimen es crimen, el terrorismo es terrorismo", declaró Huckabee, quien pidió que los responsables enfrenten "severas consecuencias".

Durante su visita al poblado de Turmus Ayya, el embajador también se dirigió a la comunidad palestina.

"Les puedo decir categóricamente que los israelíes no tienen ningún plan para desplazar a gente de Gaza en contra de su voluntad", afirmó Huckabee ante la prensa a pesar de la evidencia que confirma la política expansionista israelí.

La oficina de Netanyahu y el Ejército israelí, que normalmente participa en el desalojo de puestos en Cisjordania, no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Aparte de Jerusalén Este, cerca de tres millones de palestinos viven en Cisjordania, junto a más de 500 mil israelíes instalados en las colonias de la región.