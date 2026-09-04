Una agencia de publicidad del gobierno de Israel pagó un millón de dólares a la consultora estadounidense Piro Inc. para crear un think tank inexistente, sin autores, sin sede ni empleados identificables, con el propósito de que modelos como ChatGPT, Gemini y Claude lo citaran al responder preguntas sobre Gaza y dar respuestas ambiguas o a favor de la política militar israelí..

El sitio se presenta bajo el nombre de Instituto Hanover de Política Pública, entidad de la que no consta registro jurídico en ninguna jurisdicción y que no identifica dirección física ni personal.

El medio Politico destapó la operación el 14 de agosto de 2026, y The Guardian la reconstruyó en su totalidad el 26 de agosto. Según esta investigación, el Instituto Hanover publicó 124 informes que sumaban más de 560 mil palabras entre el 6 y el 14 de agosto, con un promedio de 4 mil 500 palabras por texto. Solo los días 12 y 13 de agosto se publicaron 73 informes, equivalentes a casi 354 mil palabras en dos días.

Piro Inc. registró el sitio ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), identificándolo como material distribuido para el gobierno israelí. La normativa, sin embargo, no exige declarar que el objetivo del contenido es entrenar modelos de inteligencia artificial.

La herramienta GPTZero, utilizada para detectar textos generados por inteligencia artificial, marcó once de doce artículos analizados del sitio como escritos enteramente por IA. El Instituto usó inicialmente un archivo llms.txt de la startup Res, que ofrece servicios para que marcas comerciales sean recomendadas por modelos de lenguaje.

Informes diseñados para atenuar críticas a Israel

Los reportes del Instituto Hanover abordan temas como la tortura de presos palestinos, presuntos crímenes de guerra israelíes y el uso deliberado de la hambruna contra la población de Gaza, presentándolos como investigación neutral realizada por voces expertas.

Casi todos los 124 títulos publicados comienzan con una pregunta similar a las que un usuario podría escribir en un chatbot, como "¿Está Israel llevando a cabo un genocidio en Gaza?".

Los informes incluyen notas al pie, tablas de contenidos y referencias a organismos como el Banco Mundial, agencias de la ONU, la Oficina Central de Estadística de Palestina, Amnistía Internacional y la Convención sobre el Genocidio, con un formato asociado por los modelos de lenguaje a fuentes confiables.

Nick Cleveland-Stout, investigador asociado del Instituto Quincy, describió su primera impresión del sitio a The Guardian.

Consigue hacerse pasar por algo muy académico: el diseño de la página web, los logotipos, todo tiene muy buena pinta. Pero cuanto más lo lees, más te das cuenta de que gran parte de ello no tiene sentido", explicó Cleveland-Stout.

De acuerdo con el conteo realizado por el periódico The Guardian, en 20 de los 124 informes, cuando organizaciones de derechos humanos concluyen que Israel comete genocidio o apartheid, el sitio responde sistemáticamente señalando que ningún tribunal ha emitido sentencia al respecto.

La iniciativa forma parte de una campaña más amplia financiada con decenas de millones de dólares por el gobierno israelí, canalizada a través de terceros como el grupo publicitario Havas Media.

Un contrato entre Havas y otra empresa participante en la campaña la compromete a la puesta en marcha de sitios y contenidos para lograr que las conversaciones con GPT adopten determinados enfoques.

Meses antes, la misma red de contratistas ya había desplegado a Clock Tower X, consultora del exdirector digital de la campaña de Trump, Brad Parscale, cuyos registros ante el Departamento de Justicia declaran de manera explícita el objetivo de "entregar resultados de encuadre a GPT" en las conversaciones sobre Israel.

El diario The Guardian contactó a Piro Inc., Havas Media y la agencia de publicidad del gobierno israelí LaPam para solicitar sus versiones sobre la investigación, sin obtener respuesta hasta el momento de la publicación.