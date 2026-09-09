FBI recuerda recompensa de 2 mdd por Griselda Arredondo, contadora del CJNG ligada a fraudes

El FBI recordó este miércoles la recompensa por 2 millones de dólares para quien proporcione información que permita dar con el paradero de la contadora mexicana Griselda Margarita Arredondo Pinzón, presunta operadora financiera del Cartel Jalisco Nueva Generación y relacionada con un esquema de fraudes con tiempos compartidos

De acuerdo con una acusación que data de 2024, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señaló a Griselda Arredondo, quien es media hermana de Julio César "El Tarjetas" Moreno Pinzón, de ser la encargada de supervisar la recepción, transferencia y blanqueo de fondos desde Puerto Vallarta en nombre y en beneficio de la organización designada como terrorista por el gobierno de Donald Trump.

En julio de 2024, la OFAC sancionó a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, por ayudar de forma financiera al CJNG en sus actividades fraudulentas con multipropiedades.

Las empresas sancionadas que tenían relación con estos sujetos fueron: Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S.

Según información del Departamento de Justicia, entre 2019 y 2024 más de 6 mil estadounidenses reportaron pérdidas de unos 350 millones de dólares vinculadas a fraudes por tiempos compartidos (time shares) en México.

El esquema operado desde 2012 contemplaba un “pago anticipado” en el que los propietarios de time shares fueron engañados para pagar costos iniciales por falsas promesas de vender o alquilar sus propiedades.

Las víctimas, gran parte de ellas ciudadanas estadounidenses, fueron instadas a pagar impuestos o tarifas, pero nunca recibieron los fondos prometidos. La acusación afirma que algunas víctimas fueron contactadas más tarde por estafadores haciéndose pasar por abogados u funcionarios, quienes exigieron pagos adicionales bajo el pretexto de recuperar el dinero perdido.

Griselda Margarita Arredondo Pinzón forma parte de una lista de 8 personajes ligados al CJNG por los cuales se ofrece hasta 100 millones de dólares en recompensas.