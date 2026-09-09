Epidemia de sarampión mata a más de mil niños en Bangladés desde marzo

El balance de la epidemia de sarampión que se declaró en marzo en Bangladés, una de las más mortíferas de su historia, superó la cifra simbólica de mil muertos, informaron las autoridades.

La epidemia puso de manifiesto las deficiencias del sistema de prevención de enfermedades infantiles, que se ve afectado por la desorganización de los servicios estatales tras la caída de la ex primera ministra Sheikh Hasina en 2024.

Según las estadísticas publicadas por la Dirección General de Servicios de Salud, la enfermedad ya causó la muerte de mil 2 niños, de un total de 187 mil 484 casos registrados.

El portavoz de la Dirección, Zahid Raihan, añadió que más de 18 millones de niños fueron vacunados en el marco de las campañas de inmunización de emergencia lanzadas por el gobierno desde la primavera boreal.

"Desgraciadamente no conseguimos alcanzar la inmunidad colectiva", lamentó Raihan. "El sarampión no pudo ser erradicado; nuestro objetivo era reducir el número de víctimas. Seguiremos vacunando a nuestros niños".

Según los servicios de salud, alrededor de 4 millones de niños no participaron en las campañas de vacunación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el sarampión como una de las enfermedades más contagiosas y estima que provoca alrededor de 95 mil muertes al año, principalmente entre niños menores de cinco años no vacunados.

Orígenes de un brote que Bangladés no había visto en años

La crisis hunde sus raíces en la inestabilidad política que seguió a la caída de Hasina en 2024: una campaña de vacunación contra el sarampión prevista para ese año fue postergada, y otra programada para 2025 terminó cancelada en medio de la crisis institucional, lo que debilitó la cobertura infantil justo antes de que el virus comenzara a propagarse.

La cobertura de la segunda dosis de la vacuna cayó del 93% en 2024 al 86% en 2025, muy por debajo del 95% que la Organización Mundial de la Salud considera necesario para frenar la propagación sostenida del virus.

El contraste con años anteriores es marcado: entre 2021 y 2025, el país registraba entre 100 y 300 casos anuales de sarampión, una fracción mínima frente a los más de 187 mil casos acumulados desde marzo.

Especialistas también han puesto en duda la efectividad de la propia campaña de emergencia, pese a que esta superó su meta de cobertura al inmunizar a cerca de 19,7 millones de niños frente a un objetivo de 18 millones.

El exdirector del Instituto de Epidemiología, Control de Enfermedades e Investigación de Bangladés, Zakir Hossain, señaló que mantener la cadena de frío necesaria para conservar la vacuna pudo verse comprometida por los frecuentes cortes de electricidad en el país, lo que habría reducido su eficacia en algunos puntos de aplicación.

La emergencia, además, golpea a un sistema hospitalario que enfrenta simultáneamente un repunte de casos de dengue, lo que ha saturado aún más la capacidad de atención pediátrica en centros como el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Daca.