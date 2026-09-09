Trump regaló 45 mil dólares a su asesora Natalie Harp

El presidente estadounidense, Donald Trump, regaló 45 mil dólares en efectivo a su asistente ejecutiva Natalie Harp, según la declaración financiera de esta última publicada por la Casa Blanca.

Otras dos empleadas de la Casa Blanca, Margo Martin y Chamberlain Harris, recibieron cantidades similares, según el diario The Washington Post que reveló antes las sumas.

Aparte de los ingresos y haberes de Harp, la información publicada en línea por la Oficina de Ética del gobierno estadounidense menciona este aporte como un "regalo en efectivo por las fiestas de fin de año" y está clasificado en la categoría de "regalos y costos de desplazamiento".

Harp, apodada como la "impresora humana" por imprimir habitualmente información para el presidente republicano, acompaña a Trump casi constantemente durante su segundo mandato y a menudo redacta mensajes en las redes sociales por él.

La mujer de 35 años gana 150 mil dólares al año como asesora especial y asistente ejecutiva del presidente, según un informe anual presentado al Congreso.

Los montos recibidos por Harp y sus colegas equivalen a un bono del 30 por ciento con respecto a su salario.

Un portavoz de la Casa Blanca defendió los regalos. Es una "práctica desde hace mucho tiempo de Trump hacer regalos de Navidad a personas de su entorno, incluidos, en ocasiones, empleados y colaboradores", dijo.

Añadió que los regalos no están relacionados con los cargos desempeñados por estas personas, de modo que son "completamente admisibles según las normas legales y éticas pertinentes".

Las tres mujeres no son las únicas que recibieron este beneficio de parte de Trump. Según el diario Washington Post, el director de operaciones de la Oficina Oval, Walt Nauta, también declaró un regalo presidencial de 20 mil dólares, además de su remuneración anual de 175 mil dólares.

De sobreviviente de cáncer a la sombra constante de Trump

La cercanía entre Trump y Harp se remonta a 2019, cuando ella, entonces presentadora de la cadena OANN, atribuyó públicamente a la Ley de Derecho a Intentar —firmada por el propio Trump en 2018— el haberle salvado la vida tras un diagnóstico de cáncer óseo en etapa II, al permitirle acceder a un tratamiento experimental fuera de los circuitos aprobados por la FDA.

Expertos médicos han cuestionado esa versión, ya que el fármaco que recibió ya contaba con aprobación de la agencia para otros usos. Trump quedó impresionado por su testimonio en Fox News y la invitó a hablar en la Convención Nacional Republicana de 2020; poco después se unió al personal de campaña y, más tarde, a la Casa Blanca como asistente ejecutiva.

Harp se ganó el apodo de "impresora humana" por cargar una impresora portátil a eventos, partidas de golf y vuelos privados para entregarle a Trump, quien prefiere leer en papel, noticias favorables, encuestas y publicaciones en redes sociales.

Según reportó The New York Times, en 2023 llegó a escribirle notas de devoción que incomodaron a otras personas de su entorno; el periodista Michael Wolff documentó además que, durante el juicio penal de Trump en 2024, Harp se ofreció a ir a prisión en su lugar para eludir la orden de silencio que un juez le había impuesto al presidente.

Su hermano, Preston Harp, ha declarado a la prensa que considera esa relación "muy poco saludable" y que su hermana ve en Trump una figura paterna.

La cercanía volvió a ser noticia el mes pasado, cuando el senador demócrata Jon Ossoff mencionó en un mitin de campaña que Harp era una de las pocas personas que viajaban con Trump en un avión separado del resto del gabinete durante una gira por Turquía, en un intento por cuestionar las prioridades del presidente.

La Casa Blanca respondió defendiendo a Harp como una de las colaboradoras más leales y trabajadoras del equipo presidencial.